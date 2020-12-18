banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bilkent Üniversitesi bütün öğrencilere neden ayna gönderdi?
Bilkent Üniversitesi bütün öğrencilere neden ayna gönderdi?
Ne olacak bu doların hali
Ne olacak bu doların hali
Kovid-19 aşı fiyatlarını yanlışlıkla paylaşınca ortalık karıştı
Kovid-19 aşı fiyatlarını yanlışlıkla paylaşınca ortalık karıştı
İnternet üzerinden vitamin alıyorsanız dikkat!
İnternet üzerinden vitamin alıyorsanız dikkat!

Altıeylül Belediyesi’den sağlık çalışanlarına koruyucu tulum desteği

Pandemi sürecinde sağlık çalışanları, savaşın ön cephesinde mücadele etmeye devam ediyor. Bu mücadelede koruyucu tulum en büyük ihtiyaç olarak göze çarpıyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bu alandaki ihtiyaca imkanlar dahilinde cevap verebilmek için sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

BALIKESİR 18.12.2020, 14:49
4
Altıeylül Belediyesi’den sağlık çalışanlarına koruyucu tulum desteği

Pandemi sürecinde sağlık çalışanları, savaşın ön cephesinde mücadele etmeye devam ediyor. Bu mücadelede koruyucu tulum en büyük ihtiyaç olarak göze çarpıyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bu alandaki ihtiyaca imkanlar dahilinde cevap verebilmek için sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Bin adet koruyucu tulum desteği sağlandı

Altıeylül Belediyesi, pandemi sürecinde Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların virüse yakalanma oranını en aza indirmek için çalışan Altıeylül Belediyesi, şimdi de ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Toplamda bin adet olmak üzere 500 adet Balıkesir Devlet Hastanesi’ne, 500 adet de Balıkesir Şehir Hastanesi’ne koruyucu tulum desteği sağlandı.

Başkan Avcı, “Sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz”

Altıeylül Belediyesi, küresel salgın ülkemize girdiği andan itibaren gerekli tüm önlemleri almaya başlamıştı. Her geçen gün aldığı tedbirleri sıkılaştırarak faaliyetlerine devam Altıeylül Belediyesi, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına kayıtsız kalmadı. Pandeminin başlangıcından bu yana 250 bini aşkın maske üretimi yaparak salgının yayılımının önlenmesine katkı sağladıklarını söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, sağlık çalışanları ile bir araya gelerek kendilerine koruyucu tulumlarını takdim etti. Bu düşünceli davranış, sağlık çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı. Sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyeceklerini söyleyen Başkan Avcı “Bu savaşın en ön cephesinde çetin bir mücadele veren sağlık çalışanlarını el üstünde tutmamız gerekiyor. Bir savaşta Mehmetçiklerimiz ne ifade ediyorsa, sağlık çalışanlarımız da aynı şeyi ifade ediyor. Eğer bir savaşta geri hizmette görev aldıysanız, gereğinden fazla çaba sarf ederek cepheye destek olmalısınız. Biz de bu savaşta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geri hizmette temizlik ve dezenfekte işlerinin yanı sıra, maske ve tulum üretimi de yaparak bu savaşa katkıda bulunma çabası içerisindeyiz. Sağlık çalışanlarının en büyük ihtiyaçlarından biri olan koruyucu tulumları bugün burada teslim ettik. Biz, taşın altına elini ilk koyanlardan olmaya çalışıyoruz. Bu tarz hassas ve önemli konularda örnek olmamız gerektiğinin farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz; bundan sonra da öyle yapmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle de bu sıkıntılı süreci hep birlikte mücadele ederek atlatacağız” dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 11 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Ankaragücü 11 8
21. Denizlispor 11 6
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Samsunspor 14 24
6. Altay 13 23
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 13 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Liverpool 13 28
2. Tottenham 13 25
3. Southampton 13 24
4. Leicester City 13 24
5. Everton 13 23
6. M. United 12 23
7. Chelsea 13 22
8. West Ham 13 21
9. Man City 12 20
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Crystal Palace 13 18
13. Leeds United 13 17
14. Newcastle 12 17
15. Arsenal 13 14
16. Brighton 13 11
17. Burnley 12 10
18. Fulham 13 9
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 13 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 11 26
2. Real Sociedad 14 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 13 22
5. Barcelona 12 20
6. Sevilla 11 19
7. Granada 12 18
8. Cádiz 13 18
9. Celta de Vigo 13 16
10. Real Betis 13 16
11. Eibar 13 15
12. Valencia 13 14
13. Athletic Bilbao 13 14
14. Elche 11 14
15. Deportivo Alaves 13 14
16. Getafe 12 13
17. Real Valladolid 13 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11