Altıeylül Belediyesi E- Hizmette sınır tanımıyor

Altıeylül Belediyesi, vatandaşlarına sunduğu hizmetleri ulaşılabilir kılmak için E-Hizmet uygulamalarını kullanıyor. Altıeylül Belediyesi’nin E-Hizmet uygulamalarına belediyenin web sitesi aracılığıyla ulaşılabildiği gibi Google Play ve App Store üzerinden de mobil uygulama sürümleri ile tüm hizmetlerden faydalanılabiliyor.

Altıeylül Belediyesi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Borç Sorgulama ve Ödeme başlıkları altındaki hizmetlere istenildiği zaman ulaşılabiliyor. COVID-19 kısıtlamalarının olduğu bu süreçte vatandaşların evinden çıkmadan ulaşabileceği bu hizmetler, hem kendi sağlımız hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Vatandaşların toplu halde bulunmak zorunda kaldığı ortamlarda fırsat kollayan COVID-19, hepimizi tehdit ediyor. Altıeylül Belediyesi’nde yaşanabilecek yoğunlukların önüne geçebilmek için faaliyete geçirilen E-Hizmet uygulamaları, özellikle vergi affının olduğu bu dönemde vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlıyor. Vergi affı yapılandırma işlemlerinde Son tarih olan 31 Aralık 2020 yaklaştıkça artan kalabalık, vatandaşlar için tehlikeli bir hâl almaya başladı. Vergi affı ile gerçekleşmesi muhtemel insan yoğunluğunu E-Hizmet uygulamaları ile azaltmayı amaçlayan Altıeylül Belediyesi, vatandaşlara E-Hizmet uygulamalarını tavsiye ediyor. Kronik rahatsızlıklarından dolayı pandemi süreci boyunca kalabalıklardan uzak durmak zorunda kalan bireyler için hayati öneme sahip olan E-Hizmetler, Altıeylül Belediyesi’ni ekranın diğer ucuna taşıyor. Toplum sağlığını ön planda tutan Altıeylül Belediyesi daha önce de belediye içerisindeki hareketliliği en aza indirmek için sıkı tedbirler almıştı. Şimdi de hayata geçirdiği E-Hizmet uygulamaları ile tedbirlerini arttırıyor. Yakın zamanda hizmete sunulan “Altıeylül Belediyesi” mobil uygulaması ile de ulaşılabilen bu hizmetler, evden çıkmadan tüm hizmetleri vatandaşın ayağına getiriyor.