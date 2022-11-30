Altıeylül Belediyesi çözüm üretiyor

Altıeylül Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi ile vatandaşların taleplerini çözüme kavuşturuyor. Altıeylül Belediyesi’nin kuruluşu olan 2014 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Çözüm Merkezi, her gün yüzlerce vatandaşın talep ve isteğini sonuca bağlıyor.

Özelikle Çözüm Merkezinin; belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında aktaran bir birim olduğunu vurgulayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, amaçlarının vatandaşların sorunlarını daha hızlı bir şekilde sonuca ulaştırmak olduğunu söylüyor. Başkan Avcı: Hayata geçirdiğimiz “Bridge” uygulaması ile vatandaşlarımızdan gelen talepler ilgili birimimiz tarafından anlık olarak görülüyor ve talebin karşılanmasına yönelik çok kısa bir zaman içerisinde harekete geçilmiş oluyor. Dedi. ”Siz İsteyin Biz Çözelim” sloganıyla Altıeylül’lülere hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Avcı: İlçemizdeki sorunların en aza indirmek ve Altıeylül’ü daha yaşanabilir, daha konforlu ve marka bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Dedi.

7/24 Hizmet veriliyor

Hizmette öncü Altıeylül Belediyesi, ‘Siz İsteyin Biz Çözelim’ sloganıyla ilçe sakinlerine daha kaliteli, daha yaşanabilir ve daha hızlı hizmet verebilmek için, 2014 yılında hizmete sunduğu ‘Çözüm Merkezi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Altıeylül sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların, belediyeden isteği, talebi, şikayeti, önerileri ve beklentilerini yansıtması noktasında büyük bir iletişim ağı olan Çözüm Merkezi’nde hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere yönelik kayıtlar oluşturuluyor. 7 gün 24 saat prensibiyle Altıeylül’lülere hizmet veren Çözüm Merkezi, özellikle belediye birimlerinin ortak haberleşme ve kayıt platformu “bridge” ile de sorunlara anında müdahale edebiliyor. Altıeylül Çözüm Merkezi kurulduğu günden bugüne kadar belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili talepleri kayıt altına anılıp, istekleri aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturuyor. Başvuruların bir kısmı ise başka kurumların sorumluluğunda olduğu için yönlendirme yapılıyor.