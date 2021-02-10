Altıeylül Belediyesi afetlere hazır

Altıeylül Belediyesi, afet toplanma alanları hakkında 81 kırsal ve 13 merkez mahalle olmak üzere 94 mahalle muhtarını bilgilendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda ve AFAD Başkanlığı’nca 2021 yılı “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlendi. Bu kapsamda tüm illerde “Afet Eğitim Seferberliği” başlatılarak vatandaşların bilinçlendirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması planlanıyor. Tahliye ve Yerleştirme Planlama Çalışma Grubu ana çözüm ortağı olan Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda ve destek çözüm ortağı belediyelerce belirlenen Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarına vatandaşların güvenle ulaşarak geçici barınma merkezleri faaliyete geçene kadar da tehlikeli bölgelerden uzakta tutabilmek için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Altıeylül Belediyesi bünyesinde bulunan TYPÇ (Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Çalışma Grubu) Grubu Toplanma Alanları Sorumlusu 81 kırsal ve 13 merkez mahallede yürütülen çalışmalar kapsamında mahalle muhtarlarını bilgilendirdi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın talimatları doğrultusunda mahalle muhtarlarını Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları ile olası deprem, sel ve yangınlarda vatandaşların güvenli bölgeye tahliyesi hususunda muhtarları bilgilendirdiklerini söyleyen yetkililer, hazırlanan afişler ve sosyal medya aracılığı ile de vatandaşları bilgilendirmeyi sürdüreceklerini ifade ettiler.

Başkan Avcı “Afet öncesi ve sonrası bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor”

Afet öncesi ve sonrası için hepimizin bilinçlenmesi gerektiğini ve bu doğrultuda da Altıeylül Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Avcı “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatı doğrultusunda 2021 yılı ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak belirlendi. Bizler de Altıeylül Belediyesi olarak ‘Afet Eğitim Seferberliği’ kapsamında Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları ile ilgili mahalle muhtarlarımızı bilgilendirdik. Vatandaşlarımız Altıeylül İlçemizde bulunan Acil Durum Toplanma Alanlarını E-Devlet üzerinden ya da mahalle muhtarları aracılığıyla öğrenebilirler. Olası bir afet durumunda vatandaşlarımızdan sakin olmalarını ve araç kullanmadan en yakın toplanma alanına ulaşarak yetkilileri beklemelerini önemle rica ediyoruz. İyi günde, kötü günde Altıeylül hep yanınızda” dedi.