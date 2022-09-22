Almanya’da yaşayan Balıkesirliler kurtuluş gününü kutladı

Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği (BALDER) Duisburg’ta düzenlediği Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlama programına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BALDER tarafından 16.kez düzenlenen etkinliğe Balıkesir’den Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, yazar ve şair Yusuf Akgül, sanatçı Erhan Cansever, Essen Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos Mustafa Aldı, Oberhausen Türk Birliği Başkanı Metin Aziz Şenocak, Umut Yolu Derneği Başkanı Aynur Çelikdöven, Duisburg Alevi Toplumu Kadın Kolları Başkanı Leyla Kıplak, Rheinhausen Ülkü Ocağı Başkanı Ferhat Yüksel, DİTİB Eyüp Sultan Camii Başkanı İbrahim Demirhan ve Duisburg Atatürkçü Düşünce Derneğinin temsilcileri katıldı.

Etkinlik, Türk ve Alman bayraklarının yanı sıra "Bu Şehir Bizim, Balıkesirspor Hepimizin”, “Hayat 10’la Güzel”, "Kırmızı Beyaz Sensiz Olmaz", "Bu Kalp Sana Esir Tek Sevda Balıkesir", “10’u Seviyoruz” pankartlarının asıldığı Akkurt Düğün Salonu’nda Türkiye ve Almanya ulusal marşlarının okunmasıyla başladı. Türk bayrağı tişörtleriyle salona giren minikler de etkinliğe renk kattı.

Açılış konuşmasında BALDER Başkanı Kemal Kanıkurumaz şunları söyledi: "Dernek olarak Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunu 16’ıncı program ile kutluyoruz; Balıkesirimizin kurtuluşunun yüzüncü yıl kutlamasında bir aradayız. Hepinizin bildiği gibi, 1920’de Yunan işgaline uğrayan güzel ilimiz Balıkesir, Kuvâ-yı Milliye (milli kuvvetler hareketi sayesinde 6 Eylül 1922’de yeniden hürriyetine kavuşmuştur. Bu tarihi hareketle, birlik ve beraberlikle kazanılmış zafer, yüz yıl sonra da bizlerin burada toplanmamıza vesile olan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehrimizin kahraman Kuvâ-yı Milliye aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum" dedi.

Balıkesir’in Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi salonda bulunan hemşehrilerine hitaben, "Gurur duyulacak bir şehrimiz var, gurur duyulacak insan topluluğumuz var. Burada bu salonda gördüğümüz birlik ve beraberlik manzarası karşısında, çok mutlu oldum. Almanya’daki varlığınız ve duruşunuzla büyük bir gurur duydum. Altıeylül Belediyesi’nin kapısı her daim sizler için sonuna kadar açıktır, geldiğinizde herhangi bir sorununuz olduğunda yardımcı olmak için oradayız" dedi.

BALDER Karesi Zeybek Ekibi’nin ellerinde Türk bayraklarıyla Ege yöresine özgü Halk Oyunları gösterisi davetlilerden yoğun alkış aldı. Derneğin 2008 yılından beri bünyesinde bulunan Karesi Zeybek Ekibi’ni eğiten eğitmenlere ve idaresinde sorumluluk alan yöneticilerine birer teşekkür plaketi taktim edildi.