Alkol alan genci uyardı diye bıçaklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi, park içinde alkol aldığı için uyardığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Faruk Serpil Parkı içinde alkol alan S.E.’yi (20) uyaran ve sonrasında aralarında kavga çıkan H.B. (49) bacağından aldığı bıçak darbesi ile hafif yaralandı. H.B. kendi imkanları ile hastaneye gitti. S.E ise Menderes Bulvarı üzerinde ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine teslim oldu. H.B.’nin bacağından hafif yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.