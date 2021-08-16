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Aleyna Karaca Balkan üçüncüsü

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Aleyna Karaca, büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, Sırbistan’da yapılan U-18 Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda, “yüksek atlama” branşında Balkan üçüncüsü olarak ilk uluslararası ödülünü aldı. Karaca, Sırbistan’a, Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı, Millî Takım antrenörü ve Erdek 18 Eylül Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Niyazi Gülhan ile birlikte gitti.

BALIKESİR 16.08.2021, 11:44
Aleyna Karaca Balkan üçüncüsü
Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Aleyna Karaca, büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, Sırbistan’da yapılan U-18 Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda, “yüksek atlama” branşında Balkan üçüncüsü olarak ilk uluslararası ödülünü aldı. Karaca, Sırbistan’a, Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı, Millî Takım antrenörü ve Erdek 18 Eylül Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Niyazi Gülhan ile birlikte gitti.
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