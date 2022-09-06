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Akçay Kordon ışıl ışıl oldu
Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Akçay Mahallesi’nde gerçekleştirdiği meydan düzenleme çalışmalarını ışıklandırmayla birlikte tamamladı.
BALIKESİR 06.09.2022, 16:11
Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Akçay Mahallesi’nde gerçekleştirdiği meydan düzenleme çalışmalarını ışıklandırmayla birlikte tamamladı.
Akçay kordonda yapılan meydan düzenleme ve yenileme çalışmaları İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ışıklandırmasıyla ışıl ışıl bir görünüm kazandı. Yenileme çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Meydan, halk plajı, yürüyüş yolu renkli taşların arasındaki ve çevre ışıklandırmaları ile Akçay’ın nostaljik görünümü modern çalışmalarla birleşti. Edremit Belediyesi yetkilileri yeni projelerin de belirlenen program dahilinde sıra sıra hayata geçirileceğini belirtti.
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