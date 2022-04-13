banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
Duysiad'ın iftarına büyük ilgi!
Duysiad'ın iftarına büyük ilgi!

Ak Partinin ramazan programı Gönen ile devam etti

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, “30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız” temalı İlçe ziyaretleri programlarına Gönen ile devam etti. Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Ak Parti İlçe Başkanı Merve Üncük İşgüden, Ak Parti Balıkesir İl Yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri, İlçe Teşkilatı Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik kollarının dahil olduğu Ramazan ayı programının dokuzuncu gününde Gönen’de çiçeklerle coşkulu bir şekilde karşılandı.

BALIKESİR 13.04.2022, 14:30
Ak Partinin ramazan programı Gönen ile devam etti

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, “30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız” temalı İlçe ziyaretleri programlarına Gönen ile devam etti. Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Ak Parti İlçe Başkanı Merve Üncük İşgüden, Ak Parti Balıkesir İl Yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri, İlçe Teşkilatı Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik kollarının dahil olduğu Ramazan ayı programının dokuzuncu gününde Gönen’de çiçeklerle coşkulu bir şekilde karşılandı.

Gönen’de Cumhur ittifakı birlikteliği

Gönen Ramazan ayı programı: Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran’ın, İl Teşkilat üyeleriyle birlikte Gönen İlçe Teşkilatının çiçekli ve coşkulu karşılamasıyla başladı. Yapılan istişare toplantısının ardından İkindi namazı için Plevne Camii’ne gidildi. Namaz sonrası Büyükşehir Belediyesi Sıcak Yemek TIR’ında Gönen’li vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Vatandaşlarla samimi ve sıcak sohbetler yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın programa dahil olmasıyla Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ziyaret edildi. Ziyarette Gönen’de yapılan çalışmaların değerlendirildiği verimli bir görüşme sağlandı. Ziyaretin ardından MHP Gönen İlçe Teşkilatı ziyareti gerçekleştirildi MHP İlçe Başkanı Fatih Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile Gönen hakkında istişarede bulunuldu. MHP ziyaretinin ardından Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı BBP İlçe Başkanı Tarık Akyüz, İlçe Teşkilatında ziyaret edildi. Ziyaretlerin ardından MHP ve BBP ilçe Başkanlarının da dahil olduğu esnaf ziyaretleri yapıldı. Ak Parti İl Teşkilatı, daha sonra Gönen Müftüsü Ahmet Duran’ı ziyaret etti.

Başaran, Duman ailesi ile birlikte iftar yaptı

Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İl Yönetimi iftarda evlere misafir olarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptılar. Başkan Başaran, İlçe Başkanı Merve Üncük ile birlikte Duman ailesiyle birlikteydi. İftar sonrası aile ile birlikte çay içilerek sohbet edildi.

İftar sonrası Teravih namazını Hafız Hüseyinler Mahallesi’nde kılan Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Ak Parti İl Teşkilatı burada vatandaşlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği ziyarette Başaran ve Yılmaz güncel konular üzerine vatandaşları bilgilendiren konuşmalar yaptı. Hafız Hüseyinler Mahallesi sakinlerinin gösterdiği ilgi ve yaşanan coşku görülmeye değerdi. Özellikle çocuklar Ekrem Başaran ve Yücel Yılmaz’ı sevgi çemberine aldılar..

Başaran: “Gönen bugün farkını gösterdi”

Hafız Hüseyinler Mahallesi ziyareti sonrası Gönen Öğretmen Evi’nde günün değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Gönen’de halkın büyük bir teveccühü ile karşılanmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, “Evet. Bugün dokuzuncu ilçemiz Gönen’deyiz. Çok coşkulu çok güzel bir program gerçekleştirdik Gönen’imizde. Tabi Gönen Balıkesir’imizin açıkçası çok farklı bir ilçesi. Ne açıdan farklı bir ilçesi. Tarım diyorsanız tarımın en önemli, çeltik tarımının yapıldığı yer. Verimli Gönen ovasının olduğu yer. Kaplıcalarıyla, iğne oyalarıyla, kuzularıyla her şeyi ile Gönen farklı bir bölge. Gönen bugün farkını gösterdi. Ak Parti İl Teşkilatı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın beraber yapmış olduğu çıkarmada her yönüyle bizi destekleyen Gönen’lilere çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir faaliyetimiz oldu.

Başaran: “Hafız Hüseyinler mahallemize çok teşekkür ediyoruz.”

En son gittiğimiz Hafız Hüseyin Bey Mahallesi özellikle çok coşkulu bir kalabalıkla, sanki yarın seçim varmış havası ile bizi karşıladı. Bizler siyasetçiler olarak bundan çok mutlu olduk. Çok güzel bir faaliyet oldu. Yine gün içerisinde Büyükşehir Belediyemizin sıcak yemek TIR’ımız, 5400 kişilik yemek sayısıyla rekor kırdı açıkçası. Yine gıda kolilerinin dağıtımı noktasında çok güzel hizmetler oldu. Teşkilatımızın her kademesi canla başla çalışarak tüm gönüllere girmeye azimli bir şekilde gelmişti. Hakikaten bu işe gönül verdik, gönüller almaya geldik demiştik. Gönen’de de aynı şeyi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Tüm çalışan arkadaşlarımıza, teşkilatıma, belediye personeline hepsine çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir faaliyet oldu. Hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi. Toplantı sonrası ise Gönen Ramazan Programı etkinliği sona erdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 14 Nisan 2022
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
12°
açık