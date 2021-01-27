AK Partili gençlerden bebekli ailelere maması desteği

AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi bebekli ailelere bebek maması desteğinde bulunuyor.

Hayırsever bir vatandaş tarafından AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı’na verilen bebek mamaları, Erdek merkez ve bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden ihtiyaç sahibi bebekli ailelere bizzat gençlik kolları görevlilerince ailelerin evlerine kadar gidilerek teslim ediliyor.

AK Parti Erdek İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Konceli, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi bebekli ailelere bebek mamalarını ulaştırmayı sürdürdüklerini söyledi. Bir hayırseverden çok sayıda paket bebek maması temin edildiğini belirten Konceli, şöyle konuştu: “Rutin hizmetlerimiz devam ederken enerjimizi yoğun olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine ayırdık. Bu hizmetimizden faydalanmak isteyen aileler bizimle iletişime geçerse paket mamalar kendilerine teslim edilecektir. Her zaman dediğimiz gibi bugünleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacağız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.