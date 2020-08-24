Ak Partili başkan CHP’li başkandan kız istedi
AK PARTİLİ BAŞKAN, CHP'Lİ BAŞKANDAN KIZ İSTEDİ
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinin Ak Partili Belediye Başkanı Hasan Avcı, aile dostlarının oğluna, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hakan Şehirli’nin kızını istedi.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, aile dostları Gezgin ailesinin daveti üzerine, Gezgin ve Şehirli ailelerinin evlatları için tertip edilen kız isteme ve nişan merasimine katıldı. Başkan Avcı, "Böyle hayırlı bir işe öncülük etmekten, ikisi de birbirinden değerli bu gençlerimizin yuva kurmalarına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizler gençlerimize çok önem veriyoruz. Onların bir yuva kurmaları, mutlu olmaları için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Aile, yani Türk toplumu için en mühim kurumdur. Aileler sağlam temeller üzerine kurulursa, toplumumuz da sağlam olur. Kurulan yuvalar mutlu olursa, toplumumuz da mesût olur" dedi
Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga’nın da eşlik ettiği kız isteme merasiminde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hakan Şehirli, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya ve Orhan Gaga’ya kendilerini böyle özel bir günde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Başkan Şehirli, “Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı, biricik kızımız Hande’yi aile dostları Mustafa Gezgin beyin oğulları Barış’a istemek için geldiler. Bizlere düşen evlatlarımıza destek olmak ve onların mutluluğu için ne gerekiyorsa yapmaktır. Tabii ki bizim için zor bir durum, ama evlatlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz" diye konuştu.
Kız isteme merasiminin ardından nişan törenine geçildi. Çiftin nişan yüzüklerini Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı taktı.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25