banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Küçükçekmece’de yangın paniği
Küçükçekmece’de yangın paniği
Bakan Çavuşoğlu Rus oligarkları Türkiye'ye davet etti
Bakan Çavuşoğlu Rus oligarkları Türkiye'ye davet etti
Vaadinde durmayan müteahhitlere kötü haber
Vaadinde durmayan müteahhitlere kötü haber
Sahibinin ömrünü uzatan güvercin: Kelkit Tepelisi
Sahibinin ömrünü uzatan güvercin: Kelkit Tepelisi

AK Parti Teşkilat Akademisi toplantısı yapıldı

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı 3 merkezde aynı anda; Balıkesir, Bandırma ve Havran’da “Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programlarını gerçekleştirdi.

BALIKESİR 27.03.2022, 14:05
AK Parti Teşkilat Akademisi toplantısı yapıldı

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı 3 merkezde aynı anda; Balıkesir, Bandırma ve Havran’da “Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programlarını gerçekleştirdi.

“AK Parti teşkilatları tam kadro”

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" temasıyla Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları eğitim programlarını 3 Merkezde aynı anda; Balıkesir, Bandırma ve Havran’da gerçekleştirdi. . “Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programlarına; Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Ak Parti önceki dönem Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Adil Çelik ve Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Birol Şahin, İlçe Belediye Başkanları, İl Yönetimi, İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları İlçe Başkanları ve 3 Kademe 20 İlçenin Mahalle Başkanları katıldı.

“Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz”

Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programının açılışında konuşan Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, “Bizler, 2001’den bugüne kadar, Milletimizin desteğiyle yola çıkan, Türkiye’de yapılamaz, olmaz denilen birçok hizmeti, sessiz devrimleri gerçekleştiren Ak kadrolarız. Cumhurbaşkanımız, Liderimiz ve bu davanın Kahramanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı yapanlarız. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Ve bu yol arkadaşlığının getirdiği sorumlulukta sizleri ve bizleri “Bu Hikayenin Kahramanı” yapıyor. Ancak Kahraman olmak kolay değildir. Fedakârlık gerektirir. Diğergamlık gerektirir. Samimiyetle, gayretle çalışma gerektirir. Allah rızası için Serden, candan geçip davaya hizmet gerektirir” dedi.

“Güçlü Türkiye yolunda hedef 2023”

Balıkesir Teşkilatı olarak öncelikle yek vücut olmanın önemine işaret eden İl Başkanı Ekrem Başaran, “Ak Kadrolar olarak aynı düşünüp, aynı hareket etmemiz lazım. Bu güne kadar sergilediğimiz uyum ve koordinasyon becerisini geliştirerek, Mahallelerimizdeki Sandık görevimizden İl Yönetimine kadar görev üstlenen, sorumluluk alan her birimizin, “görev kutsaldır hassasiyeti” ile hareket etmesi lazımdır. Büyük AK Parti ailesi olarak hep beraber, aynı dili konuşmalı, 20 yılda yapılan hizmetleri ve ülkemizin geldiği noktayı, 20 yılda Ak Parti’mizin gerçekleştirdiği hizmetleri bıktırmadan anlatmak, gerçekleri ve gelecekte yapacaklarımızı, hayallerimizi, ufkumuzda gördüğümüz Türkiye’yi ve geleceğimizi beklentilerimizi, umutlarımızı milletimize aktarmak gerekir. Sözümüzle, davranışlarımızla, insanlarımıza, gençlerimize umut vermeliyiz ve aynı hedefe yürümeyi başarmalıyız. Bizim öncelikli Hedefimiz bellidir. Güçlü Türkiye yolunda Hedef 2023” dedi.

“Kazanan milletimiz olacak”

Teşkilat Akademisi Eğitimlerinin önemine vurgulayan Başkan Başaran, “Bugün bu eğitim programlarımızda edineceğimiz bilgiler, davranış yöntemleri, konuşma ve beden dilimizin nasıl olması gerektiği yönündeki değerli paylaşımları özümsemeli, davranışlarımıza uyarlamalıyız. Bunları yaparsak kazanan önce teşkilatımız ve Ak Parti, sonrasında da milletimiz olacaktır" dedi.

“Liderimizi yeniden cumhurbaşkanı yapacağız”

Başkan Başaran konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi. "Hepimiz Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan nasıl çalışıyorsa öyle çalışacağız. O nasıl gayret ediyorsa öyle gayret edeceğiz. O nasıl yorulmuyorsa biz de öyle dayanıklı olacağız ve 2023’te kazanıp Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız. Partimizi iktidara taşıyacağız. Biz şundan eminiz. Biz bu seçimi Allah’ın izniyle muhakkak kazanacağız. Yüce Yaradan Kur’an-ı Kerim’de Ali İmran Suresinde “Gevşeklik göstermeyin, Üzüntüye kapılmayın, eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz“ buyuruyor. Vadeden kim? sözünden hiç şüpheye düşmeyeceğimiz en yüce makam. İşte bundan dolayı Başarılı olmak bu teşkilatın kaderinde var. Bizler, Ak Parti teşkilatları olarak buna hazırız. Ama bunun için öncelikle bilgileneceğiz, donanım olarak güçleneceğiz, birbirimize güvenip sıradağlar gibi birbirimize yaslanarak dimdik, Reisimizin ardında gece ve gündüz demeden yürüyeceğiz, dokunmadık gönül bırakmayacağız, milletimizle hemhal olup 2023’te yine kazanacağız. Yeniden kazanacağız" dedi.

“AK Parti geldi, hak geldi batıl zail oldu”

Başkan Başaran konuşmasının devamında, "Ama öyle bir kazanacağız ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar Türkiye Cumhurbaşkanı olduğunda herkes şunu çok iyi bilecek ki ve inananlar tüm dünyaya haykıracak ki; Olacak olan oldu “Hak geldi Batıl Zail oldu. Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programlarımıza katılan değerli konuklarımıza paylaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, Balıkesir’de, Bandırma’da ve Havran’da salonları dolduran, eğitim programına katılım göstererek, Ak davamızın, kutlu yolunda, Bu hikayenin Kahramanları teşkilat mensuplarımıza ve mahalle başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam inşallah” dedi.

3 Merkez’de aynı anda 3 eğitim programı

Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programları Ak Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda, Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Bandırma Asya Otel’de İl Sekreteri ve Başkan Yardımcısı Abdullah Altıntaş ve Havran Kapalı Spor Salonu’nda İl Teşkilat Başkanı ve Başkan Yardımcısı Mustafa Çanakçı başkanlığında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Birbirinden değerli konuşmacılar eğitim çalışmalarına katıldı

“Bu Hikayenin Kahramanı Sensin” temalı “Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programına” konuşmacı olarak; ‘Teşkilatçılık: Tecrübe Paylaşımı’ konusunda Mustafa Ataş ve Hulusi Şentürk, ‘Motivasyon’ konusunda Serdar Tuncer ve Aykut Kuşkaya, Siyasal İletişim ve Medya’ konusunda Zafer Şahin ve Coşkun Başbuğ, ‘Etkili İletişim” konusunda Muhammet Alpkent ve Çağatay Yetik, 3 merkezde aynı zamanda yapılan eğitim programlarına katılım gösterdiler.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19