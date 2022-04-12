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AK Parti ramazan programı Havran ile devam etti

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, “30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız” temalı İlçe ziyaretleri programlarına Havran ile devam etti. Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Ak Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, Ak Parti Balıkesir İl Yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri, İlçe Teşkilatı Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik kollarının dahil olduğu Ramazan ayı programının sekizinci gününde Havran’da gönüllere dokundu.

BALIKESİR 12.04.2022, 17:07
AK Parti ramazan programı Havran ile devam etti

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, “30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız” temalı İlçe ziyaretleri programlarına Havran ile devam etti. Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Ak Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, Ak Parti Balıkesir İl Yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri, İlçe Teşkilatı Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik kollarının dahil olduğu Ramazan ayı programının sekizinci gününde Havran’da gönüllere dokundu.

AK Parti Havran’da kurumları ziyaret etti

Havran Ramazan ayı programı: Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran’ın, Milletvekili Mustafa Canbey ve İl Teşkilat üyeleriyle birlikte Havran İlçe Teşkilatının coşkulu karşılamasıyla başladı. Ardından program MHP Havran İlçe Başkanı Saadettin Kul ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret edildi. Ziyarette Havran’da Cumhur İttifakının birlikte yaptığı çalışmalar ve ilçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin devamında Havran Kaymakamı Enver Özderin ile Kaymakamlık binasında Havran’da yapılan yatırımlar ile devam eden yatırımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ak Parti İl Teşkilatı, daha sonra Havran Müftüsü Sedat Karali’yi ziyaret etti. Ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Ak Parti Milletvekili Mutlu Aydemir’de katıldı. Ardından ise Havran İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır ziyaret edilerek Havran özelinde asayiş konuları ele alındı.

AK Parti’den esnaf ve hane ziyaretlerine devam

İftar saatine kadar hane ve Pazar ziyaretleri gerçekleştiren Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran ve beraberindekiler vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet etti. Halkın büyük ilgi gösterdiği ziyaretlerde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderildi, sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Esnaf ziyaretlerinde esnafların gösterdiği ilgi görülmeye değerdi. Havran Kapalı Pazar yeri ziyaretinde ise Esnaf ve vatandaşlara sohbet ederek hayırlı ramazanlar temennisinde bulunuldu.

Havran Şerife - Ali Soylu Huzur Evi’nde iftar

Havran Şerife-Ali Soylu Huzurevindeki iftara katılan Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, huzur evindeki yaşlılarla hoş sohbet bir iftar gerçekleştirdi. İftar programına Ak Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Ak Parti ilçe Başkanı Ahmet Dayı, İl ve İlçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başaran: “Yaşlılarımıza hürmet, ömrümüze bereket katacaktır”

İftar sonrası huzur evinde kalan yaşlılarla çay içerek sohbet eden Başkan Ekrem Başaran, “Unutmayalım ki, yaşlılarımıza hürmet, ömrümüze bereket katacaktır. Peygamberimiz (s.a.v)’in şu hadis-i şerifini hatırlarsak, “Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar” buyuruyor. Toplumumuzu bugünlere ulaştıran yaşlılarımızın ekonomiye, kültürümüze ve yeni nesillere katkılarının bilincinde olarak, tüm büyüklerimizin ömürlerinin her gününü, her dakikasını sağlıkla, mutlulukla yaşamalarını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor ve tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum" dedi.

Başaran: “Biz büyük bir aileyiz, Koca Seyit’in torunlarıyla birlikteyiz”

İftar sonrası programda Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve Ak Teşkilat DMD Kas hastası olan Eren Şen’i ve ailesini ziyaret ederek hal hatırlarını sordu. Hane ziyaretinin ardından Hacı Ömer camisi cemaatle birlikte teravih namazı kılındı. Namaz sonrası Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy tüm cemaate tatlı ikramında bulundu. Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran burada yaptığı konuşmada: “Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı bugünde Havran’da. Koca Seyit’in torunlarının memleketinde Ramazan Programımıza başladık. Günün bu saatinde halen devam ediyoruz. Muhtemelen sahura kadar da devam edeceğiz. Bugün biz büyük bir aileyiz demiştik. Bu büyük ailenin geniş katılımlı toplantısını görüyorsunuz. Namaz çıkışında burada insanlarımızla, Havran’lı hemşehrilerimizle bir aradayız. Küçüğünden büyüğüne, yaşlısından gencine, hep beraber namazımızı eda ettik. Çıkışta da Belediye Başkanımızın tatlı ikramıyla ağzımızı tatlandırmış olduk. Biz tabi bu işe gönlümüzü verdik. Hem gönlümüzü verdik hem de gönülleri almaya geldik. Havran bunun için bir durak bugün yarın inşallah Gönen de olacağız nasip olursa. Çok güzel bir program gerçekleştiriyoruz” dedi.

AK Parti Havran’da sahur yaptı

Teravih sonrası programda Havran’daki kıraathaneler ziyaret edilerek vatandaşlarla sohbet edildi, hayırlı ramazanlar dileğinde bulunuldu. Havran’lılar, Ak Parti İl Teşkilatına yoğun ilgi gösterirken, yapılan kahvehane toplantılarından halk ile hemhal olunarak, gönüllere dokunuldu. Havran’da yoğun şekilde gerçekleştirilen kıraathane ziyaretlerinin ardından Havran Belediyesi toplantı salonunda günün değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası ise Havran Millet Bahçesi’nde toplu şekilde sahur yapılarak ziyaret sona erdi.

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