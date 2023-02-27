AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı Beşiktaş Kongre üyeliğinden istifa etti

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı hükümete yönelik istifa sloganlarının atılmasına tepki gösterirken Beşiktaş JK-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında da tekrarlanması üzerine Beşiktaş JK Kongre üyeliğinden istifa etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve milletvekili İsmail Özdemir Fenerbahçe- Konyaspor maçında tribünlerde hükümete yönelik istifa sloganlarının atılmasına tepki gösterirken, aynı sloganların Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında da tekrarlanması üzerine Beşiktaş JK üyeliğinden ayrılması sonrası ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’da BJK Kongre üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medyadan açıkladı. Subaşı, " Böyle taraftarlık olmaz. Bunun adı; Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir zamanda kaos ve kargaşaya zemin hazırlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza , Devlet Başkanımıza yapılan saygısızlığı kınıyorum. 27 .02.2023 tarihi ile @Besiktas kongre üyeliğinden istifa ediyorum" açıklaması yaptı.