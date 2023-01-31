AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran: “Milletvekili adayı değilim görevimin başındayım”

AK Parti İl Başkanlığının Haftalık Olağan Yönetim Kurulu toplantısında 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

AK Parti İl Başkanlığı yoğun gündemli Haftalık Olağan Yönetim Kurulu toplantısında; Teşkilat içi çalışmalar, Balıkesir ve Türkiye gündemi ile 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Başaran: “Milletvekili adayı değilim, görevimin başındayım”

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran’ın kamuoyunda sıkça konuşulan “Milletvekili Adayı olacak mı? Olmayacak mı? İstifa edecek mi? Etmeyecek mi?” sorularına Başkan Dt. Ekrem Başaran son noktayı koydu. Başkan Başaran, “Genel Merkez Teşkilat Başkanımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda milletvekili adayı değilim, görevimin başındayım. Allah’ın izniyle 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde milletimizin desteğiyle Balıkesir’de ve tüm Türkiye’de de milletvekilliklerini kazanmaya talibiz, seçimleri tekrar kazanacağız” dedi.

Başaran: “Balıkesirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum”

AK Parti İl Başkanı Başaran, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlere yönelik teşkilat olarak çok iyi hazırlandıklarını, seçim programlarını yaptıklarını ve seçimlere teşkilatın başında İl Başkanı olarak devam etme kararı aldıklarını açıkladı. AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyelerine bu konuda yaptığı açıklamada İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “AK Parti Balıkesir, İl Teşkilatı ve İlçe Teşkilatlarıyla, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarıyla yakaladığı ahengi, uyumu, birlik ve beraberlik içerisinde 14 Mayıs’taki seçimlere taşıyacak kararlılıkta yoluna devam ediyor. Son günlerde şahsımla ilgili Balıkesir kamuoyunda konuşulan ve beni milletvekili adaylığına layık gören değerlendirmelerinden dolayı Balıkesir’li hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Milletimize olan hizmet aşkıyla yolumuza devam ediyoruz”

“Bizim için önemli olan davamız ve milletimize olan hizmet aşkımızdır” diyen AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran “Bu göreve geldiğimizde tek bir gayemiz vardı, o da davamıza ve milletimize olan hizmet sevdamızı başarıyla devam ettirmek” dedi.

Başaran: “Balıkesir’de milletimizle birlikte 9’da 9 yapacağız”

AK Parti İl Başkanı Başaran açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“Genel Merkez Teşkilat Başkanımızla yaptığımız değerlendirme ve istişarelerden sonra seçime tecrübeli ve 3 yılı aşkın süredir teşkilatın başında olan bir İl Başkanı olarak seçime girme kararı aldık. “Türkiye Yüzyılı”nı milletimizle birlikte, Balıkesir’li hemşehrilerimizle birlikte inşaa etmek için yolumuza devam ediyoruz. İl Teşkilatımız; tüm Yönetim Kurullarıyla, Kadın ve Gençlik Kollarıyla, Mahalle Başkanları ve kutlu davamızın 150 bini bulan üyesiyle 14 Mayıs 2023’te yapılacak olan seçimlere hazır. Allah’ın izniyle, milletimizin teveccühü, feraseti ve desteği ile Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz, AK Partimizi iktidara taşıyacağız. Balıkesir’de inşallah 9’da 9 yapacağız ve sandıkları patlatacağız” dedi.

Başaran: “Programımız hazır, çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız”

AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı olarak bugüne kadar sürekli sahada olduklarını ve çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Başaran, “Bundan sonraki süreçte de hazırladığımız programlar çerçevesinde sahadaki çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız” dedi.

“Türkiye yüzyılı’nda milletimizle birlikte yine ve yeniden başaracağız”

Dokunmadık el, almadık gönül bırakmayacaklarını ifade eden Başkan Başaran, “Milletimizle birlikte yine ve yeniden başaracağız. Türkiye Yüzyılı’nda güçlü Türkiye sevdamızla yolumuza milletimizle birlikte devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye Yüzyılı’nın siyasi değil, milli bir proje, vizyon olduğunu söylüyoruz” dedi.

Başaran: “Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir”

Dış güçlerin ve yerel işbirlikçilerinin niyetlerinin belli olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Bunların tek bir amacı var o da 20 yılda zirveye taşıdığımız ülkemizi tekrar geriye götürmek. Daha karar almaktan, adaylarını açıklamaktan aciz olanlara bu ülkeyi teslim edemeyiz. O nedenle AK Parti Balıkesir İl Başkanı olarak görevimin başındayım ve milletvekili adayı değilim. Biz bu görevi milletimize hizmet için yapıyoruz. AK Parti olarak 20 yılda yaptıklarımız ortada. Milletimiz bunu çok iyi biliyor. Yaparsa AK Parti yapar diyor. Bu nedenle biz de 20 yıldır milletimizin bize verdiği destekle, emperyalistlere ve onların maşalarına Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi “yeter” diyoruz. AK Parti olarak bu tarihi meydan okumayı 14 Mayıs’ta bir kez daha ’Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir.’ diyerek, çok daha yüksek bir seda ile tekrarlamak istiyoruz" dedi.