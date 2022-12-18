AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran: “Altılı masa boş hayaller peşinde koşuyor”

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Savaştepe İlçe Teşkilatını ziyaretinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran; AK Parti Savaştepe’de teşkilat buluşmasını gerçekleştirdi. AK Parti Savaştepe İlçe Teşkilatı tarafından meşalelerle ve büyük bir coşkuyla karşılanan AK Parti İl Başkanı Başaran, Savaştepe Gençlik Merkezi’ndeki buluşmada; Yüz Yüze Üye Ziyaretleri, Yeni Üye Çalışmaları, Sandık Bazlı Hane ziyaretleri ve gündem ile alakalı değerlendirmelerde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingle ilgili teşekkür tablosunu da hediye etti.

Başaran: “Balıkesir’de sandıklardan çok güçlü bir şekilde çıkacağız”

AK Parti Savaştepe İlçe Teşkilatı’nın coşkulu karşılamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran, Miting öncesi ve sonrası ile teşkilat içi Yüz yüze üye çalışmaları, Yeni Üye çalışmaları ve Sandık bazlı hane ziyaretleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Başaran konuşmasında; “Dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, gönüldaşlarım, can dostlarım, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli Savaştepe’liler 8 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz o muhteşem miting sonrası Cumhurbaşkanımız bir çok konuşmasında Balıkesir mitinginden bahsederek bizlere teşekkür etti, taktirlerini iletti. Bizde sizlere gösterdiğiniz gayret ve samimiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzde biliyorsunuz 2023 seçimleri var. Allah’ın izniyle hedefimiz olan 2023 seçimlerini kazanacağız ve Balıkesir’de sandıklardan çok güçlü bir şekilde çıkacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar seçeceğiz, AK Parti’mizi tekrar iktidar yapacağız. İşte esas mutluluk o zaman, esas teşekkürü işte o zaman hakedeceğiz. Seçime 5 - 6 aylık bir zaman dilimimiz var. Sizler, bizim dava arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, sandık kurulu üyelerimiz, kısacası tüm üyelerimiz sahada basmadık yer, çalmadık kapı, girilmedik gönül, sıkılmadık el bırakmayacağız. Çalışmamız lazım ki, miting akşamında olduğu gibi gönül rahatlığıyla, gönül huzuru ile nasıl gülüyorsak, nasıl yorgunluğumuzu atmış isek, seçim akşamı da öyle mutlu olalım” dedi.