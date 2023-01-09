AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladı. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nün de yayınladığı mesajında Basının Türkiye ve Balıkesir için önemine değindi.

Başaran: “Basınımızın önemi her geçen gün artmaktadır”

Demokrasinin gelişmesinde, barış, huzur, güven ortamının güçlenmesinde önemli payı olan basın, gerçeklerin öğrenilmesini ve bireyin haber alma özgürlüğünü sağlayan, toplumun bilinçlenmesine aracılık yapan düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olduğunu belirten AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, “Basının önemi, teknolojik gelişmeler nedeniyle günümüzde daha da artmıştır. Olayları doğru, ilkeli, meslek etiğini her şeyin üstünde tutarak, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, objektif görev anlayışıyla değerlendiren, halkın gözü kulağı ve sesi olarak kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkân sağlayarak toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirerek halkın bilgilenmesine ve bilinçlenmesine de önemli katkılar sunmaktadır” dedi.

Başaran: “Yerli ve Milli değerlerimizin benimsenmesinde basınımıza çok önemli görevler düşmektedir.”

“Bilginin ve bilgi edinme ihtiyacının her geçen gün katlanarak arttığı ve teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiği günümüz dünyasında, medya ülkeler için hayati bir önem taşımaktadır” diyen Başkan Başaran, “Ayrıca, görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelediğimiz anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı aşikardır. Bu nedenle gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar.

Başaran: “Toplumu doğru bilgilendirme çok önemli bir konu”

Başkan Başaran açıklamasının devamında, “Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır.”

Basın mensuplarının Gazeteciler gününü tebrik eden Başkan Başaran, “Bu duygu ve düşüncelerle mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda görevlerini özveriyle yerine getiren tüm değerli basın çalışanlarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, hayatta olan tüm basın mensubu arkadaşlarımıza meslek ve özel hayatlarında başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.