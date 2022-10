AK Parti İl Başkanı Başaran: “Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan onur duyacağız”

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Ekim’de Balıkesir’e gerçekleştireceği ziyaretle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm Balıkesirlileri 8 Ekim’de Kuvayi Milliye Meydanı’nda düzenlenecek miting ve toplu açılış törenine katılmaya davet eden Başaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla karşılayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir ziyaretinde gerçekleştireceği toplu açılış töreninde açılışı yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler veren AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, 2019 yılından bu yana Balıkesir’e 7 milyar 500 milyon TL’si OSB’de, 2 milyar 603 milyon TL’si de kamuda olmak üzere birçok tesisin açılışının gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Başaran: “Parti ayrımı yapmaksızın herkesi davet ediyoruz”

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran toplantıda ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Balıkesir’e gelişlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başaran, “Cumartesi günü saat 14.00’te Kuvayi Milliye Meydanı’nda Cumhurbaşkanımızı Balıkesir’de ağırlayacağız. 2019 yerel seçimlerinden önce son defa şehrimize gelmiş olan Cumhurbaşkanımız uzun bir aradan sonra inşallah hayırlısıyla şehrimize teşrif edecekler. Bu geçen sürede şehrimizde yapılan çok ciddi yatırımları açmak üzere bir toplu açılış töreni vesilesiyle şehrimize geliyor Cumhurbaşkanımız. Bu noktada biz tüm Balıkesirlileri parti ayrımı yapmaksızın, siyaset katmaksızın miting alanımıza, toplu açılış törenini yapacağımız alana davet etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın cumhurbaşkanıdır. Tabi ki değişen Anayasa gereği partili bir cumhurbaşkanıdır ama tüm ülkemizin cumhurbaşkanıdır. Bundan dolayı tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz, herkesin gelmesini bekliyoruz. Bütün çağrılarımızda, davetlerimizde bu dile hassasiyet göstermeye gayret ediyoruz. Parti ayrımı olmaksızın tüm vatandaşlarımız inşallah Cumartesi günü saat 14.00’te Kuvayi Milliye Miting Alanımızda beraber olacağız” dedi.

“OSB’miz büyümeye devam ediyor”

OSB’de açılışı yapılacak tesisler hakkında da bilgiler veren Başaran, “2019’dan bu yana şehrimiz de çok ciddi yatırımlar yapıldı. Gençlerimizin geleceğini şehrinde görmesi açısından bu yatırımların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle OSB’deki yatırımlarımız, fabrikalarımız, burada çalışan işçilerimiz, teknisyenlerimiz, mühendislerimiz, üst düzey yöneticilerimizi inşallah ilerleyen zamanlarda tamamı şehrimizden olacak şekilde muhteva içerir. Temel atımı 70’li yıllara dayanmakla beraber gündeme gelmesi Sabri Uğur Başkanımızın döneminde bütün problemlerinin çözülüp tekrar yatırım yapılabilir hale geldikten sonraki dönemi kast ederek söylüyorum 2005-2006 yıllarından bu güne kadar şu anda 17 bin insanımıza ekmek, iş kapısı olmaktadır. Geleceğini ben bu şehirde yaşayacağım diyecek insanları açıkçası barındırmakta ve çok ciddi yatırım almaktadır. Ama son üç yılda 16 tane yatırımın Balıkesir için genelinde 7 milyar 500 milyon liralık bir yatırım ve ilave 5 bin 168 kişinin istihdam edildiği bir yatırım gerçekleşti. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içinde OSB’nin genişlemeye açılan ikinci ve üçüncü etaplarıyla bu rakam katlanarak gidecek. Asgari 30-40 bin istihdamı barındıracak kapasiteye ulaşmış olacak. Bu arada Bandırma OSB açılmış olacak. Yine Susurluk, Balya civarlarında planlanan OSB’ler devreye girmeye başlayacak. Balıkesir Güney Marmara’nın kalbi noktasında çok ciddi bir yatırım ve istihdam imkanı olan bir şehir olmuş olacak” ifadelerini kullandı.

“Kamu yatırımlarının açılışı yapılacak”

Balıkesir’de 2019’dan sonra tamamlanan kamu yatırımlarının da açılışının gerçekleştirileceğini dile getiren AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, “Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde il merkezinde 16 yeni yatırımla birlikte toplamda 42 tane OSB ve harici yatırımın açılışını gerçekleştirecek. Bu süreç içinde tabi ki kamu da Balıkesir’de yatırımlarına devam etti. Kamuda da 2019-2022 yılları arasında sadece tamamlanan 203 adet yatırımın bedeli 2 milyar 603 bin 550 lira oldu. Bunların içerisinde belediyelerin yaptığı yatırımlar yok. Sadece genel bütçeden yapılan yatırımlar var. Bunlar nedir diye bakacak olursak; hastaneler, yollar, köprü ve kavşak gibi yatırımlardır. Yine Cumhurbaşkanımız bunların açılışını gerçekleştirecek. Bu yatırımların içerisinde Bigadiç’te Ardıçtepe Barajı Bandırma’da Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu, şehrimizdeki olimpik kapalı yüzme havuzu, şehir merkezindeki Birleşmiş Milletler 70’inci Yıl Gençlik Merkezi, Karesi Huzurevi, Edremit Kültür Merkezi ve Kapalı Spor Salonu, Edremit Halk Kütüphanesi, İvrindi, Marmara, Gömeç Devlet Hastaneleri, Bigadiç Hidroterapi Merkezi bulunmaktadır. Yine 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptırdığı deprem denetimi neticesinde yıkımına karar verilen 85 okul ve güçlendirilmesine karar verilen 83 okulla ilgili çok ciddi yatırımlar yapıldı. Yıkımına karar verilen okullar öğrencilerimizin de can güvenliği düşünülerek hemen yıkıldı. Hiçbirisi risk alınmaması için ayakta bırakılmadı. Bunlardan 38 tanesi hemen yapıldı, 16 tanesinin yapımı devam ederken bu öğretim yılı sonunda bitmiş olacak ve böylelikle 54 tanesinin yapımını bitirmiş olacağız. 31 tanesi de ihale aşamasında bulunuyor. Maalesef nüfus artışımızın yavaş olmasından kaynaklı bu yeni yapılacak okullarla ilgili biraz değerlendirme yapmamız gerekiyor. Belki bazılarını birleştirip, bazılarını başka yerlere ilave edip, bazılarını da yeniden yapıp inşallah en kısa sürede bitireceğiz. Okulların güçlendirilmelerinden de 83 okuldan 33 tanesini tamamlamışız, 33 tanesi de Kasım ayı sonu itibariyle bitmiş olacak. Yani güçlendirilmesi yapılacak okullardan 70 tanesi tamamlamış 13 tanesinin de işlemlerine devam ediyoruz. Bu kadar kısa bir süre içinde Milli Eğitime biz çok ciddi yatırım yaptık. Milli Eğitim Bakanımız en son geldiğinde Balıkesir’e yeni yapılacak Fen Liseleri ve diğer ilçelerdeki yatırımlarla beraber 2 milyar 600 milyon yatırımın haricinde 750 milyon liralık ilave yatırım müjdesi vermişti. Bunlarda devam ediyor. Allah nasip ederse bunları da bitirdikçe bu rakamlara ilave edeceğiz” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızdan muhalefete hodri meydan”

AK Parti’nin ülkenin her yerinde parti ayrımı yapmaksızın hizmet üretmeye devam ettiğini de belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında yaptığı konuşmada başörtüsü konusunu örnek gösterdi. Başaran, “Çok sevdiğim bir atasözü ’Afrika’da güneş küçük diye hiçbir köyü atlamıyor, hepsine güneş doğuyor.’ AK Parti de hiçbir yeri, hiçbir şehri, beldeyi, hiçbir insanını atlamadan parti ayrımı gözetimi yapmadan tüm hizmetlerini ülkenin her noktasına yayıyor. Her tarafı abad etmeye çalışıyor. Her sözüyle, konuştuğu her lafıyla icraatlarını yerine getiriyor. Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasını da dinledik. İnsan haklarından, inananların haklarından, en sağından en soluna kadar her meslek grubundan tüm insanlarımızın gerek mesleki gerekse insani hakları noktasında tüm standartları yükseltmeye, dünyadaki tüm evrensel haklarının ülkemizde de geçerli olması noktasında elinden gelen gayreti samimiyetle gösteriyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum lafta bırakmıyoruz. Bugün söylediğimizi yarın inkar etmiyoruz. Baştan ne söylediysek sonuna kadar aynı şeyi söyleyip gereğini yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız bunun en güzel, en kaliteli, en doğru örneğidir. Başörtü konusunu yine muhalefet lideri gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanımız bununla ilgili grup toplantısında hodri meydan dedi. ’Madem yasal bir dayanak altına almak istiyorsunuz geçmişte bu konuda sabıka dosyanız kabarık ama madem pişmanlık duydunuz adım atmak istiyorsunuz gelin yasayla değil anayasayla bu işi düzeltelim. Bir daha hiçbir şekilde bu ülkenin gündemine bu konu gelmesin, hadi bakalım hodri meydan’ dedi. Tahmin ediyorum Balıkesir konuşmasında da gündeme getirip bu konuya değinecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“AK Parti Balıkesir teşkilatı sahada”

AK Parti Balıkesir teşkilatının 2023 seçimleri öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünün de altını çizen Ekrem Başaran, “Açıkçası her konuda Cumhurbaşkanımız bize önderdir, örnektir. Biz de Balıkesir’deki teşkilatlar olarak onun yaptıklarını insanlarımıza anlatmak, aktarmak noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 2023 seçimlerine canla başla hazırlanıyoruz. Tüm teşkilatlarımız; en ücra noktalarımıza kadar mahalle başkanlıklarımıza, sandık kurullarımıza kadar netleşti, oturdu, herkes işini biliyor, sahada karınca misali ortalıkta çok işi dallandırıp budaklandırmadan işini yapıyor. İnşallah bunların semeresini 2023 seçimlerinde hep beraber göreceğiz. Düşünüldüğü, planlandığı, onların iddia ettiği gibi hiçbir şekilde seçim endişemiz yok. Tek endişemiz bu ülkenin geleceği olan gençlerimize vatanımızı doğru, güzel bir şekilde tüm değerleriyle emanet edebilmek. Bu noktada gayret ediyoruz. Teşkilatlar kendi sahasında hizmet noktasındaki bakanlıklar ve belediyeler kendi hizmet alanlarında ellerinden geleni yapıyorlar. Ben de Balıkesir il başkanı olarak şehrimizin bu noktadaki tüm gayretlerin lideri olan Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan onur duyacağımızı ifade ediyorum” bilgisini verdi.