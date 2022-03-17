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AK Parti İl Başkanı Başaran: “Çanakkale zaferimiz kutlu, 1915 Çanakkale Köprüsü hayırlı olsun”

Çanakkale Savaşlarının tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu belirten AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran; büyük zafer dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

BALIKESİR 17.03.2022, 12:29
AK Parti İl Başkanı Başaran: “Çanakkale zaferimiz kutlu, 1915 Çanakkale Köprüsü hayırlı olsun”

Çanakkale Savaşlarının tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu belirten AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran; büyük zafer dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

AK Parti İl Başkanı Başaran, “Çanakkale Zaferi, hiç kuşkusuz sonuçları itibarıyla tarihin akışını ve her şeyden önemlisi Türk ulusunun kaderini değiştiren çok önemli bir başarıdır. Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Tarihte eşine az rastlanır çok uluslu bir güce kanları ve canları pahasına dur diyen ve tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez" dedirten büyük Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün Çanakkale’de olduğu gibi, bugün de Çanakkale muharebelerini kazandıran yüksek ruha sahip olarak, ülkesine ve milletine yönelik her türlü tehdit ve tecavüzü bertaraf edebilecek güç ve kararlılıktadır. Çanakkale 107 yıldır geçilemedi, geçilemeyecek. Çünkü, dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale. Çanakkale’ye savaşmak için gidenler, asla geri dönmeyi düşünmediler” dedi.

Başkan Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 mart 2017’de temeli atılan 1915 Çanakkale köprüsü, yine 18 mart 2022’de yani bugün hizmete açılacak. Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla 1915 Çanakkale köprüsü, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü’ unvanını aldı. Kırmızı beyaz renkteki 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı tarih olan 3’üncü ayın 18’ini simgeleyen kulelerinin üst kısmında Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’imiz büyük kahramanı Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşlarında namluya sürdüğü top mermisinin tasviri yer alacak. 770’er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. gidiş ve geliş yolu 3’er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. köprü tabliyesinin 2 tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alacak. Asrın projesi’ olarak gösterilen 1915 Çanakkale köprüsü ve otoyolu projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor. Çanakkale boğazı, 1915 Çanakkale köprüsü ile yaklaşık 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek. Sayın Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan 1915 Çanakkale köprüsü ülkemize, milletimize ve tüm dünya’ya hayırlı olsun. Ak parti 20 yıldır yapılamaz denilen hizmetleri milletimizin desteği ve gücüyle gerçekleştirdi. yaparsa yine ak parti yapar. bu kutlu günde, asrın projesi 1915 Çanakkale köprüsü’nü açarak, ecdadımıza olan inancımızı, milletimize olan borcumuzu ödemenin mutluluğunu yaşıyoruz. cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güçlü Türkiye hedefiyle, kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. rabbim, bizleri milletimize hizmet yolundan ayırmasın” dedi.

Başaran mesajını şöyle tamamladı:

"Bu destanda; cephaneliğin infilak etmesiyle gözlerinden olan Memiş’in; komutanın: “vah evladım vah! gözlerinden mi oldun?” demesine karşılık: “üzülme paşam, üzülme! bu gözler göreceğini gördükten sonra bu hale geldi!” şeklindeki cevabı vardır. Bu destanda; cephanesi bitmiş geri çekilen askerlere; “düşmandan kaçılmaz! ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!” diyen anafartalar, conkbayırı muharebelerinin kahramanı Mustafa Kemal vardır. Çanakkale’yi Çanakkale yapan, bitmek tükenmek bilmeyen düşman mermilerinin sesi değil, yaralı düşman askerini sırtına alarak onu düşman mevziisine kadar götürerek, işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman mehmetçik’tir. kutsal vatan topraklarımızı canları pahasına koruyarak şehitlik onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet, rahmet ve dua ile anıyor, asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. güçlü Türkiye yolunda 2023 hedefimizle durmak yok yola devam inşallah.”

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