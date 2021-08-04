AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu: “Ateşi birlikte söndürelim”

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Türk Kızılayı Edremit Şubesi ile ortaklaşa kampanya başlatarak, ülkenin farklı noktalarında yaşanan yangınlardan dolayı mağduriyetin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla “Ateşi Birlikte Söndürelim” sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.

Son zamanlarda ülkenin farklı noktalarında çıkan ve yürekleri dağlayan orman yangınları sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlamak niyetinde olan AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Türk Kızılayı Edremit Şubesi ile ortaklaşa çalışma başlattı. ‘Ateşi Birlikte Söndürelim’ sloganıyla başlatılan yardımlaşma kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “Ülkemizin farklı noktalarında yaşanan orman yangınları hepimizi derinden yaralıyor. Devletimiz bir yandan, halkımız bir yandan cansiperane bir şekilde çalışmalar kaydederken, bizler de Türk Kızılayı Edremit Şubemiz ile birlikte harekete geçmek istedik. ‘Ateşi Birlikte Söndürelim’ sloganıyla bir yardımlaşma kampanyası başlattık. Yaraların bir an önce sarılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Tüm Edremit halkının kampanyaya destek olacağından eminiz. Yangınlarla mücadele esnasında şehit olan tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Haydi Edremit, Gün Birlik Olma Günüdür” diye konuştu.