AK Parti Balıkesir’de, milletvekili aday adayları temayül yoklaması Cumartesi günü yapılıyor

AK Parti’de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci dün sona erdi. 25 Mart Cumartesi günü ise milletvekili aday adayları temayül yoklaması Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Yavuz Fuaye Salonunda gerçekleştirilecek.

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, aday süreci ile ilgili yaptığı değerlendirmede, başvuru sürecinin sona erdiğini açıkladı. AK Parti Balıkesir’de 80 başvuru gerçekleşirken, başvuruların 20’si kadınlardan oluştu.

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Türkiye için, Milletimiz için çok önemli bir seçim sürecine girdik. 14 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri yapılacak. Milletvekilliği aday adayı başvuruları dün akşam sona erdi. Balıkesir’de AK Parti’den Milletvekili aday adayı başvuru sayımız 80 oldu. Bu başvuruların 20’sini ise kadın adaylarımız oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi Ak Parti Kadını siyasetin bir nesnesi değil, öznesi görüyor. Kadınlarımız da bunu çok iyi biliyor. Seçim sürecinde aday adaylarımızın heyecanına, samimiyetine, gayretine bizlerle tanık olduk. Tüm aday adaylarımıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. AK Parti Balıkesir Milletvekillerimiz de aday adaylığı başvuru sürecini tamamlamışlardır. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları dahilinde, 25 Mart 2023 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında Elektronik Teşkilat Temayül Yoklaması (E-Temayül) yapılacaktır. Temayül Yoklaması Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Yavuz Fuaye Salonunda yapılacak. Teşkilat temayül yoklamasına; MKYK, Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Asıl üyeleri ile 27.Dönem Milletvekilleri, aday adayı tercih listelerinde bulunmayacak. Aday adayı tercih listeleri, aday adaylarının adlarının baş harfine göre alfabetik olarak sıralanacak. Temayül yoklaması, Genel Merkezimiz tarafından görevlendirilen İl Temayül Komisyonlarının denetim ve gözetiminde yapılacak. Milletvekilliği için yapılacak temayül yoklaması, bilgisayar ekranında, aday adaylarının baş harfine göre alfabetik olarak oluşturulan Aday Tercih Listesindeki aday adayı isimlerinin bulunduğu alanı tıklanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Teşkilat temayül yoklamasına katılacak olanlar 9 milletvekili sayısı kadar tercihte bulunacak. Sistem, bu kurallara uygun kullanılmayan oyları otomatik olarak geçersiz sayacak. AK Parti Balıkesir Teşkilat Temayül Yoklamasına katılacak olanların hazirun listesi; il ve ilçe esasına uygun olarak teşkilattaki görev ve kademelerine göre ayrı ayrı hazırlanacak. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Milletvekili aday adayı olan arkadaşlarımıza bir kez daha başarılar diliyorum.”