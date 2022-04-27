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AK Parti Balıkesir Ramazan programı gömeç ilçesi ile devam etti

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, “30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız” temalı İlçe ziyaretleri programlarının 20’inci ilçesi Gömeç ile devam etti. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti İl Yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Eşref Uslu, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri, İlçe Teşkilatı Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik kollarının dahil olduğu Ramazan ayı programının yirmi birinci gününde Gömeç ilçesinde gönülleri fethetti.

BALIKESİR 27.04.2022, 15:13
AK Parti Balıkesir Ramazan programı gömeç ilçesi ile devam etti

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, “30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız” temalı İlçe ziyaretleri programlarının 20’inci ilçesi Gömeç ile devam etti. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti İl Yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Eşref Uslu, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri, İlçe Teşkilatı Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik kollarının dahil olduğu Ramazan ayı programının yirmi birinci gününde Gömeç ilçesinde gönülleri fethetti.

Gömeç Ramazan ayı programı: AK Parti İl Teşkilatının, ilçe teşkilatını ziyaretiyle başladı. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Gömeç İlçe Teşkilatı tarafından çiçeklerle ve coşkulu bir şekilde karşılandı. Program ile ilgili yapılan toplantının ardından AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti il ve ilçe teşkilat üyeleri, Cumhur İttifakı ortakları MHP Gömeç İlçe Teşkilatını ziyaret ettiler. Burada MHP İlçe Başkanı Muammer Birdar ve yönetim kurulu üyeleri ile Gömeç hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Daha sonra Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği ziyaret edilerek, Dernek Başkanı Kenan Say ile görüştüler. Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayşe Çetin’i ziyaret edildi ve Gömeç ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ardından Gömeç İlçe Jandarma Bölük Komutanı Engin Demir ziyaret edildi.

AK Parti İl Teşkilatı daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin Sıcak Yemek TIR’ında vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Ardından Gömeç Pazar yeri ve esnaf ziyaretleri yapıldı. Karaağaç ve Dursunlu Mahallelerini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, burada esnafın ve vatandaşların ramazanlarını tebrik etti. Gömeç İlçesi Ulubeyler Mahallesi’nde Hacı Ahmet Pakel Vakfının düzenlemiş olduğu iftar hayrına katılan AK Parti İl Teşkilatı, iftarda ve sonrasında vatandaşlarla sohbet ederek hal hatırlarını sordu. Ardından Hacıhüseyinler Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, mahallenin sorunlarını dinledi, ramazanlarını tebrik etti.

Program sonrası bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Günlerden Gömeç’ti. Öncelikle İlçe Teşkilatımızı ziyaret ettik. Resmi kurum, pazar yeri ve esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. AK Parti Teşkilatı olarak Gömeç’te sahada olduğumuzu göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eski ilçe başkanımız, kardeşimiz tüm gün yanımızdaydı. Önceki dönem Gömeç Belediye Başkanımız Kazım Arslan bizlerle birlikte ziyaretlerde bulundu. AK Parti’de hizmet bir bayrak yarışı. Dün hizmet edenlerle bugün hizmet edenler kol kola, omuz omuza tüm Türkiye’de olduğu gibi bugünde Gömeç’te birlikte, AK davamız için sahadaydılar. Vatandaşımızın gönlüne dokunmak için buradayız. Bu gönül yolculuğunda onlarda gönüllerini ortaya koyarak beraber olduğumuzu göstermiş oldular. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Eşref Başkan Gömeç’te farklı bir hava oluşturmuş açıkçası. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Tüm teşkilatımız aynı şekilde, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İftarımızı Ulubeyler Kırsal Mahallemizde yaptık. Teravihimizi orada kıldık. Yine kahve ziyaretleri yaptık. Ulubeyler ve Hacı Hüseyinler Gömeç’imizin iki büyük mahallesi. İkisinde de vatandaşlarımızı ziyaret ederek, taleplerini dinledik, ramazanlarını tebrik ettik. Devam eden hizmetlerin bu yaz sonuna kadar yapılacağını, bitirileceğini söyledik. Bu noktada çok etkili, çok önemli bir şekilde sahaya ‘Biz bu işin arkasında varız arkadaş’ diyebilme imkanı bulduk. Gömeç güzeldi. 20 ilçemizin 20’incisiydi. Bugünün ayrı bir güzelliği, farklılığı da bu. 20 ilçemizin 20’sinde de faaliyetlerimizi tamamlamış olduk. Bundan sonra Ramazan bitesiye kadar merkez ilçelerimiz olan Altıeylül ve Karesi’de ziyaretlerimize devam edeceğiz. Gömeç’e çok teşekkür ediyoruz. Rabbim tekrar Ramazan’da buluşmayı, ramazandan sonra yine güzel faaliyetler yapmayı nasip etsin” dedi.

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