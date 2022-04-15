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AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Milletimizin yanında, milletimizle birlikteyiz”

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, “30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız” temalı İlçe ziyaretleri programlarına Ayvalık ile devam etti.

BALIKESİR 15.04.2022, 00:05
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Milletimizin yanında, milletimizle birlikteyiz”

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, “30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız” temalı İlçe ziyaretleri programlarına Ayvalık ile devam etti.

Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür, AK Parti Balıkesir İl Yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri, İlçe Teşkilatı Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik kollarının dahil olduğu Ramazan ayı programının dahilinde Ayvalık’ta çiçeklerle coşkulu bir şekilde karşılandı.

İlçe Başkanlığı’nda yapılan istişare toplantısına katılım katılımın çokluğu dikkatleri çekti. Teşkilat üyeleri, Ayvalık Ramazan programı ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Toplantının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirildi. Daha sonra MHP Ayvalık İlçe Teşkilatı ziyaret edilerek, İlçe Başkanı Mehmet Sıray ve Yönetim Kurulu üyeleri ile güncel konular üzerine değerlendirmede bulunuldu. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ardından Ayvalık Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şubesi ziyaret edildi. Burada Şube Başkan Mehmet Kıranoğlu, gazi ve şehit aileleri ile sohbet edilerek Ramazan-ı Şerifleri tebrik edildi. Ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’da katıldı. AK Parti il Teşkilatı ardından Altınova Mahallesine geçerek burada Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Altınova Şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Güler Çapraz Özlemiş ile engelli vatandaşlarla sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirilirken, talepleri not edildi.

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İl Yönetimi iftarda evlere misafir olarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptılar. Başkan Başaran, İlçe Başkanı Ali Gür ile birlikte Kavuncu ailesiyle birlikte iftarını açtı. İftar sonrası aile ile birlikte çay içilerek sohbet edildi.

İftar sonrası Teravih namazını Akçapınar Mahallesi’nde kılan AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti İl Teşkilatı burada vatandaşlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği ziyarette Akçapınar’lıların sorunları dinlenerek, yapılması gerekenler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Akçapınar Mahallesi ziyareti sonrası bir açıklama yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Evet. Bugün onuncu ilçemiz Ayvalık’tayız. Gündüz Ayvalık’ın içerisinde programlarımızı yaptık. Sıcak yemek TIR’ımız, Kültür TIR’ımız, esnaf ziyaretlerimiz, hane ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.

Şimdi de teravih için Akçapınar köyüne geldik. Teravih sonrası da çok güzel bir meclis kurduk, sohbet ettik, çayımızı içtik. Halkımızın taleplerini dinledik. Bazı sıkıntılı durumları var, onların giderilmesi için notlarımızı aldık. İnşallah yerine getirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu çalışmalarımızın, faaliyetlerimizin en güzel noktası da bu. Sıkıntı varsa yerinde görmüş oluyoruz. Sıkıntıyı yaşayan insanlarımızı dinlemiş oluyoruz. Birinci ağızdan hissiyatı, gerçek problemi görmüş oluyoruz. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını gidermek noktasında her türlü faaliyeti yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Amaçta, maksata hasıl oldu diye düşünüyorum. Tüm çalışan arkadaşlarımıza, teşkilatıma, belediye personeline hepsine çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir faaliyet oldu. Hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.

Akçapınar Mahallesi’nin ardından Çamoba Mahallesini ziyaret eden AK Parti İl Teşkilatı burada vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Mahallelilerle bire bir tokalaşan ve hal hatır sorun Başkan Ekrem Başaran, Çamoba Camiini ziyaret etti. Çamoba Camii’nin eksiklikleri noktasında bilgi alan Başkan Başaran, “Çamobalıları tebrik ediyorum. Çok güzel bir eseri mahallemize kazandırmak için gayretli bir çalışma göstermişler. Görkemiyle bizleri kendine hayran bırakın camimiz ile ilgili elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle sakinleri ile kahvehanede sohbet eden Ak Parti Teşkilatı, vatandaşların istek ve taleplerini not olarak, gereken çalışmayı yapacaklarını ifade ettiler. Kırsal Mahalle ziyaretinin ardından AK Parti İl ve İlçe Teşkilatları ile Büyükşehir Belediyesi’nin Ayvalık’ta yapmış oldukları çalışmalar noktasında değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası ise Ayvalık Ramazan Programı etkinliği sona erdi.

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