AK Parti, Altıeylül’de ramazan ziyaretlerine devam etti

Ak Parti Balıkesir İl Teşkilatı, “30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız” temalı İlçe programının 11. gününde Altıeylül’deydi.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, “30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız” temalı İlçe ziyaretleri programlarına Altıeylül ile devam etti. Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Munis, Ak Parti Balıkesir İl Yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri, İlçe Teşkilatı Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik kollarının dahil olduğu Ramazan ayı programının onbirinci gününde Altıeylül’de kurum ziyaretleri gerçekleştirildi.

Altıeylül’de kurum ziyaretleri yapıldı

Altıeylül Ramazan ayı programı: Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran’ın, İl Teşkilat üyeleriyle birlikte Altıeylül Müftülüğü’nü ziyareti ile başladı. İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan’la Ramazan’da yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ardından Altıeylül İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin’i ziyaret eden Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve Ak Parti Teşkilatı, Altıeylül’de devletin yaptığı yatırımlar ve devam eden yatırımlar üzerine bilgi paylaşımında bulundular. Kaymakamlık ziyaretinden sonra Altıeylül Belediyesi’ne geçildi. Burada Belediye Başkanı Hasan Avcı ile yapılan sohbette, Altıeylül’de belediyenin yaptığı çalışmalar ele alındı. Altıeylül Belediyesi’nin Balıkesir’e kazandırdığı Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Daha sonra Cumhur İttifakı ortağı MHP Altıeylül İlçe Teşkilatı ziyaret edilerek, İlçe Başkanı Tayfun Tursun ve Yönetim Kurulu üyeleri ile güncel konular üzerine değerlendirmede bulunuldu.

Başaran: “Ramazan’ı milletimizle birlikte yaşıyoruz”

30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi çalışarak, yaşayarak, milletimizle hemhal olarak, geçirdiklerini belirten Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Ramazan’da milletimizin sofralarına misafir oluyoruz. Onların sorunlarıyla birebir ilgileniyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızla birlikte olup, yüklerine omuz veriyoruz. Bunu da; İl Teşkilatımız, Belediyelerimiz, İlçe Teşkilatlarımız, Mahalle Başkanlarımızla birlikte her an sahada halkımızın yanında olarak yapıyoruz. Mübarek Ramazan ayımızı, halkımızla bir olup, diri olup, birlik ve beraberlik içerisinde, yardımlaşarak geçiriyoruz. Bugünde, Altıeylül ilçemizde; İlçe Kaymakamlığımızı, Belediyemizi, İlçe Müftülüğümüzü ve Cumhur İttifakı ortağımız Altıeylül MHP İlçe Teşkilatımızı ziyaret ettik. Ak Parti İl Teşkilatı olarak Ramazan’ı dolu dolu yaşıyoruz. Bu vesile ile Ramazan-ı Şerife ulaşmanın mutluluğuyla, halkımızın Ramazan’ını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başaran: “Güçlü Türkiye hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz”

“Ekonomik sıkıntılarımız olabilir, bu durum elbet geçecek.” Diyen Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Partimiz bugüne kadar tüm sorunların üstesinden gelmeyi bildi. Feraseti ve liyakatiyle bugün sorun gibi gözüken ekonomik nedenleri de çözecek güçtedir. Milletimiz de bunu gayet iyi bilmektedir. Çözerse ancak Ak Parti çözer demektedir. İnşallah, Liderimizle ve milletimizle birlikte Türkiye’nin gücünü tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz. Güçlü Türkiye hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ramazan programlarımıza katılan tüm dava arkadaşlarıma, Belediye Başkanlarımıza ve davamızın için büyük gayret gösteren Milletvekillerimize, teşekkür ediyor ve Ak Parti Balıkesir İl Teşkilatı olarak; “İman varsa, imkan da vardır” diyoruz. Ramazan’ın bereketi ve rahmetiyle, İnandığımız Yolda Durmak Yok Yola Devam inşallah” dedi.