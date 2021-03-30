AK Kadınlar fidan dikim etkinliği düzenledi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ak Parti İlçe Kadın Kolları Orman Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliğinde bulundu.

Bandırma Ak Parti İlçe Kadın Kolları Orman Haftası nedeniyle hatıra ormanı için fidan dikimi etkinliğinde bulundu. kadın Kolları Başkanı Oya Yücel ve Ak Kadınlar Orman Müdürlüğünün tahsis ettiği alana 100 adet fıstık çamı dikti.

Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Oya Yücel "Ne yazık ki, pandemi dolayısıyla sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak etkinliği en az sayıda katılımla gerçekleştiriyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya, yaşanabilir bir çevre bırakmak için yeşili korumalı ve çoğaltmalıyız. Bu yüzden sahip olduğumuz ormanlarımızı korurken, kentimize yeni ormanlar kazandırmalıyız. Bandırma Ak Parti Kadın Kolları teşkilatı olarak ülkemizin ve çocuklarımızın yarınlarına ışık tutmak için fidan dikiyoruz ve "Bir fidan bin nefes" diyerek halkımızı da bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu kutsal toprakların emanetçisi olan bizler, vatanımıza ve toprağımıza sahip çıkmalıyız. Katkısı olan başta Orman İşletme Müdürümüz Taner Nişancı ve ekibine tüm katılanlara teşekkürlerimi sunuyorum " Dedi.