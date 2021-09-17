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Ahilik Kültürünü lokma hayrı ile yaşattılar

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası tarafından Ahilik Haftası ve Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99 ncu yıldönümü sebebiyle ebediyete intikal etmiş şehitler, esnaf ve sanatkarlar için lokma hayrı düzenlendi.

BALIKESİR 17.09.2021, 17:09
Ahilik Kültürünü lokma hayrı ile yaşattılar

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası tarafından Ahilik Haftası ve Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99 ncu yıldönümü sebebiyle ebediyete intikal etmiş şehitler, esnaf ve sanatkarlar için lokma hayrı düzenlendi.

Lokma hayrının Oda üyelerinin katkılarıyla düzenlendiğini belirten Başkan Eyüp İl, " Öncelikle odamız adına Bandırmamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.Yıl dönümünü kutluyorum. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz haftada Ahilik haftası olarak kutlanmaktadır. Tüm Esnaf ve Sanatkarlarımızın Ahilik haftasını da kutluyorum. Oda olarak ebediyete intikal etmiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimiz ve yine rahmeti Rahmana kavuşan tüm esnaf ve sanatkarlarımız için lokma hayrı düzenliyoruz. Lokma hayrımıza katkıda bulunan odamız üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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