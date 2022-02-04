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Ağaçta mahsur kalan talihsiz Kediyi itfaiye kurtardı
Balıkesir’in Bandırma ilçesi Levent Mahallesinde ağaçta mahsur kalan talihsiz kediyi itfaiye kurtardı.
BALIKESİR 04.02.2022, 16:35
Balıkesir’in Bandırma ilçesi Levent Mahallesinde ağaçta mahsur kalan talihsiz kediyi itfaiye kurtardı.
Bandırma ilçesinin Levent Mahallesinde ağaçta mahsur kalan ve ağaçtan aşağıya inemedi. Kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşları sonucunda talihsiz kediyi mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı.