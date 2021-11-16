AFAD’dan afet eğitimi

Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Manyas’taki kamu kurum amirleri, personelleri, muhtarlar ve azalarına yönelik eğitim verildi.

Manyas Belediye Kültür Merkezinde Kaymakam Koray Çelik’in açış konuşmasıyla başlayan eğitim toplantısında AFAD eğitimcileri Necdet Kocaefe, Özgür Taşkın ve KBRN uzmanı Serenay Pehlivan tarafından afet farkındalığı, yangın farkındalık eğitimi, KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) farkındalık eğitimleri verildi. 2021 Afet Eğitim Yılı afet risklerine karşı hep birlikte sloganıyla yapılan eğitimlere ilginin büyük olduğu gözlendi. Daha sonra bahçede yangın söndürme ve yangın tüpü kullanma gösterimi gerçekleştirildi. AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin, bölgenin birinci derecede deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek, özellikle çocuklarımıza afetlerden konusunda yapılması gerekenleri anlatmamız gerektiğini söyledi.

AFAD eğitimcileri ise evlerimiz ve işyerlerimizdeki afet anında devrilme riski olan dolap türü eşyaların sabitlenmesi gerektiğini ve bunun yanı sıra afet yardım çantalarının hazırlanması ve hazırda tutulmasının doğru bir hareket olacağını belirttiler. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş, Emniyet Amiri Osman Öztürk, kurum amirleri, muhtarlar ve azalar katıldılar. AFAD eğitimlerine Müftülük konferans salonunda din görevlilerine, kültür salonunda ise kamu kurumlarında ki görevli personele eğitim verilmeye devam ediliyor.