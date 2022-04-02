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AFAD Gönüllüleri kimlik kartlarını aldı

2021 Balıkesir Afet Eğitim Yılı Projesi programına, yıl boyu devam eden eğitimlere katılan gönüllülerden 57’sine “Destek AFAD Gönüllüsü Kimlik Kartı ve İlkyardımcı Kimlik Kartı ile Belgeleri” verildi.

BALIKESİR 02.04.2022, 16:31
AFAD Gönüllüleri kimlik kartlarını aldı

2021 Balıkesir Afet Eğitim Yılı Projesi programına, yıl boyu devam eden eğitimlere katılan gönüllülerden 57’sine “Destek AFAD Gönüllüsü Kimlik Kartı ve İlkyardımcı Kimlik Kartı ile Belgeleri” verildi.

Bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında çalışmalara katkı sağlayan AFAD Gönüllüleri, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı amaçlıyor.

Saha eğitimlerine katılan 106 Destek AFAD Gönüllüsü sayısının 2022 yılında 280’e yükseltilmesi hedefleniyor

Destek Afad Gönüllüsü ve İlk Yardımcı Kimlik Kartları İle Belgelerinin verildiği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen program AFAD Gönüllüsü video gösterimi ile başladı. Programın açılışında konuşan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin Balıkesir’de afetlere karşı yapılan hazırlıklar, 2021 Balıkesir Afet Eğitim Yılı Projesi eğitimleri ve 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edilmesiyle ilgili tatbikatlar hakkında bilgi verdi. Müdür Şahin Balıkesir’de sisteme kayıt yaptıran AFAD Gönüllüsü sayısının 5 bin 786, 721 kişinin ise Temel AFAD Gönüllüsü olduğu bilgisini vererek Balıkesir’in afetlere ve acil durum hallerine hazır olduğunu söyledi.

AFAD Gücüne Güç Katıyor

Balıkesir’in bulunduğu coğrafya itibariyle afetlere her an hazır olması gerektiğini dile getiren Vali Şıldak yaptığı konuşmada, “Sizleri, bu işe gönül verdiğiniz için tebrik ediyorum. İnsanların en zorda bulunduğu anda onların yanında olmaya gönül vermeniz takdire şayandır. Ülkemizin son dönemde gösterdiği en büyük atılımlardan biri afet hazırlıkları ve afet sonrasına ilişkin müdahalelerin sistematik olarak iyileştirilmesidir. Bu durumu AFAD’ın gün geçtikçe alanda varlık ortaya koyması, kapasitesini geliştirmesi olarak özetleyebiliriz. AFAD kurulduğu günden bu yana hızlı bir gelişim gösteriyor. Özellikle son beş yıllık dönemde yaptığı bu atılımlarla fevkalade güç kazandı ve bu tür gönüllülük faaliyetleriyle gücüne güç katıyor. Buradaki çalışma bu işe gönlünü vermiş insanların emeğiyle, zaman ayırmasıyla güçlenen bir çalışma.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de, özellikle depremlerde can kaybı yönüyle kötü sonuçlar alındığını sözlerine ekleyen Şıldak, “Afet sonrasında müdahalelerde başarılı sonuçlar alınıyor. Yakın tarihte yaşadığımız deprem, sel, çığ düşmesi gibi afetlere uzman kurtarma ekiplerinin güçlü bir koordinasyon içerisinde müdahale ettiğini ve sonuç aldığını görüyoruz. Ama insanımıza afetten, afetin yıkıcı etkisinden korunma ve hayatta kalma eğitiminin verilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün performansı yüksek bir eğitim çalışması yürüttüğünü söyleyen Şıldak, 2021 yılında 1 milyonun üzerinde vatandaşa ortalama 40 dakika süren eğitim verildiğini açıkladı. 2022 yılında deprem tatbikatları başta olmak üzere çeşitli tatbikatlarla hazırlıkları güçlendirmenin hedeflendiğini ifade eden Şıldak belge alacak gönüllülere, örnek teşkil ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 57 Destek AFAD Gönüllüsüne Kimlik Kartı ve İlkyardımcı Kimlik Kartı ile Belgeleri Vali Şıldak ve katılımcılar tarafından verildi. Vali Şıldak ve beraberindekiler günün anısına AFAD gönüllüleri ile fotoğraf çektirdi, pasta kesti.

Programa Vali Şıldak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin, İl İdare ve Denetim Müdürü Mehmet Akif Çıblak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz katıldı.

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