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Adnan Menderes Anadolu Lisesinden 4 erasmus projesi

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde önceki yıl kapsamlı bir şekilde önemsenen AB Erasmus+ projelerinin etkileri devam ediyor. Karesi Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nin de Erasmus+ projelerindeki başarıları göz dolduruyor. Okul akademik alanda başarıya ulaşmanın yanında öğrencilerine yurtdışı eğitim fırsatları sunarak onları hayata hazırlamayı hedefliyor. Özellikle bünyesinde bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerine odaklanan okulun öğretmenleri okulda faaliyetleri sona eren ve halen yürütülmekte olan 4 tane Erasmus+ projesi ile öğrencilerine değer katıyor.

BALIKESİR 09.02.2021, 01:33
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Adnan Menderes Anadolu Lisesinden 4 erasmus projesi

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde önceki yıl kapsamlı bir şekilde önemsenen AB Erasmus+ projelerinin etkileri devam ediyor. Karesi Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nin de Erasmus+ projelerindeki başarıları göz dolduruyor. Okul akademik alanda başarıya ulaşmanın yanında öğrencilerine yurtdışı eğitim fırsatları sunarak onları hayata hazırlamayı hedefliyor. Özellikle bünyesinde bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerine odaklanan okulun öğretmenleri okulda faaliyetleri sona eren ve halen yürütülmekte olan 4 tane Erasmus+ projesi ile öğrencilerine değer katıyor.

Dezavantajlı öğrenciler için proje

İngilizce öğretmenleri Şirin Uzun ve Sema Kasap Açıl tarafından yazılan ve 2020 teklif çağrısında hibelendirilen Hold Everyone Together (HET) isimli proje çoğunlukla dezavantajlı öğrencileri kapsayarak her öğrenciyi topluma dâhil etmeyi ve benzersiz bireyler olarak daha yetkin olma fırsatları ile donatmayı amaçlıyor. Polonya, Yunanistan, Sırbistan ve Romanya’dan ortak okullarla yürütülecek proje sayesinde öğrencilerin sosyal ve kişilerarası yetkinlikleri gelişmesi, öğrenciler farklı öğrenme yolları ile kendilerini daha iyi anlama; girişimcilik, sosyal, dil ve dijital yeterliliklerinin artması amaçlandı.

Azınlık ve marjinal etnik gruplara mensup öğrencilere proje

İngilizce Öğretmenleri Mustafa Güneş ve İsa Pehlivanlı’nın çalışmaları ile başvurusu yapılan ve 2020 teklif çağrısında kabul edilen “In Partnership for Promoting Successful Inclusion in a European Perspective IN as in INclusion’’ isimli, 7 ortaklı projeyle çok kültürlü ve bilişsel yaklaşımlar kapsamında geliştirilen en iyi uygulamaları bölgelere göre belirleyerek öğrencilerin her birinin sosyal içerme yönünü ele almayı amaçlanıyor. Projede; azınlık ve marjinalleşmiş etnik gruplara mensup öğrencilerin her birine kapsayıcılık açısından sunulabilecek en iyi uygulamaları gözlemlemeyi, incelemeyi ve uygun hale getirmeye, düşük okul performansına sahip dezavantajlı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve okulu bırakma veya dışlanma riski taşıyan, okul performansı düşük öğrenciler için farklılaştırılmış eğitim teklifleri sunarak davranışsal, bilişsel veya fiziksel sorunları olan terk edilmiş veya sosyal dışlanmış her bireyin okula dahil edilmesini teşvik etmeye yönelik aktiviteler gerçekleştirilecek.

Ayrıca okulda halen faaliyetleri devam eden ve Çoklu Zeka Alanlarına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir Erasmus+ projesinin faaliyetleri devam ediyor. Okulun öğretmen ve öğrencileri geçtiğimiz bu proje ve faaliyetleri geçtiğimiz yıl sona eren “Göç ve Etkileri” konulu proje ile Almanya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Portekiz ve İtalyaya proje gezileri gerçekleştirdiler. Okul Müdürü Süleyman Girgin Erasmus+ projeleri konusunda “Okulumuzda yürütülen Erasmus+ projelerini öğrencilerimizin sosyal gelişimlerini desteklemesi ve farklı kültürlere toleranslarının artması adına çok faydalı buluyorum. Özellikle dezavantajlı öğrencilerimiz için bu projeler potansiyellerini gerçekleştirmeleri adına çok büyük bir fırsattır. Bu projelerde emeği geçen öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Okulun ayrıca başvurusu Letonya’dan yapılmış, yedek listeden kabul edilmiş ve önümüzdeki günlerde hibelendirilmesi beklenen bir Erasmus+ projesi daha bulunuyor.
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