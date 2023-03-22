Adıyaman’la, Balıkesir arasında gönül köprüsü kuruluyor

Balıkesir ile Adıyaman arasında “Balıkesir Çarşısı” ile gönül köprüsü kuruluyor. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BALGÜÇ Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilecek yatırımla, Adıyaman’da deprem sonrasında sekteye uğrayan ticaret yeniden canlanacak. Çarşı yapımına katkıda bulunmak isteyen hayırseverler, BALGÜÇ Vakfı üzerinden bağış yapabilecek.

Depreminin olduğu ilk günden bu yana gerek bölgede gerçekleştirdiği arama-kurtarma, enkaz kaldırma, altyapı ve insani yardımlarla, gerekse Balıkesir’e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılanması noktasında elini taşın altına koyan Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şimdi de Adıyaman’da, Balıkesir’in adını yaşatacak bir çarşı kurulması için çalışmalarını başlattı. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman’a, alan incelemesi için giden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile bir toplantı gerçekleştiren esnaf odaları başkanları ve üyelerinin istekleri üzerine inşa edilecek “Balıkesir Çarşısı” Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BALGÜÇ Vakfı iş birliğinde yapılacak. Bölgede ticaretin yeniden canlanmasına ve sürdürülebilir hale gelmesine büyük katkısı olacak “Balıkesir Çarşısı” Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarının yanı sıra; BALGÜÇ Vakfı üzerinden şehrin hayırsever vatandaşlarından toplanacak yardımlarla gerçekleştirilecek.

Altyapı çalışmaları başladı

Adıyaman Merkez’de bulunan Ulucami Mahallesi’nde Valiliğin karşısında yer alan yaklaşık 14 dönümlük alanda düzleme çalışmalarını bitiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmalarına başladı. 33 meslek grubuna hizmet verecek Balıkesir Çarşısı’nda; 92 ticari alan, 4 ıslak hacim, mescit, lavabolar, 4 bankamatik ve yeşil alan bulunacak. 6 bin 586 metrekare alanı kaplayacak Balıkesir Çarşısı’nda 925 metrekare de yeşil alan oluşturulacak. Çelik konstrüksiyon ve yalıtımlı tuğlalar kullanılarak yapılacak olan “Balıkesir Çarşı” ile Adıyaman’a kalıcı bir gönül köprüsü kurulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı 2. Birleşiminde konuyla ilgili meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.