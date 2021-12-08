Ada halkına sağlık hizmeti devam ediyor

Erdek Belediyesi tarafından ilçeye bağlı kara ile bağlantısı olmayan Paşalimanı Adası’nda bulunan 5 kırsal mahallede ikamet eden vatandaşlara sağlık hizmeti verilmeye devam ediyor.

Paşalimanı Adası’na haftada 1 gün olmak üzere 1 hasta nakil ambulansının gittiği adada sağlık hizmetleri hemşire ve fizyoterapist eşliğinde gerçekleştiriliyor. Adaya gidilmeden önce kırsal mahalle muhtarlarına hangi gün gelineceği kendilerine haber veriliyor, mahalleye gidildiğinde muhtar ile görüşülüp, yer temini sağlandıktan sonra sağlık personeli çalışmalarına başlıyor. Ambulansta görevli hemşire kan şekeri, tansiyon, saturasyon, ateş ölçümü ve pansuman hizmeti verirken, danışmanlık olarak gelen şikayetler ve istekler değerlendirilerek kişilere yönlendirmede yardımcı olunuyor.

Bu yapılan çalışmalar eşliğinde müdahale edilemeyen hallerde sağlık kurum ve kuruluşlarına yönlendirme yapılırken, bugüne kadar Paşalimanı Adası’nın toplam olarak 7 kez ziyaret edildiği, toplam 240 hastaya hemşirelik hizmeti verildiği, bunlardan 100 hastanın her gidildiğinde periyodik olarak muayene edilerek değerlerin kayıt altına alındığı öğrenildi. 29 hastaya fizik tedavi hizmeti verildiğini kaydeden sağlık ekibi, adaya her gidildiğinde bu hastaların periyodik olarak muayene edilerek durum değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kayıt altına alındıklarını kaydetti.