banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı

97 yıllık bağış makbuzunu Kızılay’a bağışladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iş insanı, müzayeden aldığı 97 yıllık bağış makbuzunu Kızılay Edremit Şubesi’ne bağışladı.

BALIKESİR 21.10.2021, 15:39
97 yıllık bağış makbuzunu Kızılay’a bağışladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iş insanı, müzayeden aldığı 97 yıllık bağış makbuzunu Kızılay Edremit Şubesi’ne bağışladı.

1924 Yılında Ertuğrul Alayı Gazisi, Gazi Mehmet tarafından Hilal-i Ahmer’e yapılan 3 bin kuruşluk bağış makbuzunu müzayedede satın alan Kızılay üyesi ve bağışçısı olan Erkan Özdemir, 97 yıllık tarihi makbuzu Türk Kızılayı Edremit Şubesi’ne çerçeveleterek hediye etti.

Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora böyle anlamlı bir bağışta bulunan Erkan Özdemir’e teşekkür etti.

Başkan Bora, “153 yıl önce kurulan Hilal-i Ahmer o günden bugüne değerli bağışçılarımızın da desteği ile kimsesizlerin yanında olmuş ve yurt içinde ve yurt dışında her zaman ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmiştir. Bundan 97 yıl önce yani 1924 yılında Ertuğrul Alayı Gazisi Mehmet tarafından Hilal-i Ahmet’e bağışlanan 3 bin kuruşluk bağış ise çok anlamlıdır. Böylesine anlamlı bir makbuzu bizlere bağışlayan kardeşimize Kızılay ailesi olarak çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2