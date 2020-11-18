920 işyeri denetlendi, 250 kişiye maske cezası kesildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geçtiğimiz haftayı kapsayan geniş çaplı denetimlerde 920 işyerinin denetimini gerçekleştirdi. 4 işyeri ve 28 kişiye sosyal mesafe ihlalinden 250 kişiye ise maske takmamak ya da maskeyi çene altında bulundurmaktan ceza kesildi.

Covid-19 vakalarının artmasıyla yeni uygulamalar günlük yaşamamıza girmeye devam ediyor. Sigara içimine gelen yasak doğrultusunda Bandırma’da sigara içme yasağına uymayanlara ceza yazılmaya başlandı. Artık maskesini çene altında bulunduranlar da doğru maske kullanmadığı şeklinde değerlendirilerek cezai işlem yapılmaya başlandı.

Koronavirüs salgını kapsamında Bandırma’da geçtiğimiz haftayı kapsayan yapılan geniş çaplı denetimlerde çok sayıda kişiye ceza yazıldı. Sosyal mesafe ve maskenin yanı sıra sigara içilmesi yasaklanan alanlarda da kurallara uymayanlara ceza yağdı. Alınan bilgiye göre gün içinde maskesini çene altında bulunduran kişilere de artık doğru maske takmadıkları gerekçesiyle ceza işlem uygulandığı öğrenildi.

Normalleşme süreciyle birlikte birçok iş yerinin açılması ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları yaşamın vazgeçilmezi durumuna geldi. Ülke genelinde koronavirüs vakalarının artması üzerine 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken kalabalık alanlarda da sigara içilmesi yasaklandı.

İşyerleri ve toplu taşıma araçları denetlendi

Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler geçtiğimiz hafta başta iş yerleri olmak üzere cadde, sokak ve ticari araçlarda çok sayıda denetim gerçekleşti. Bandırma’da 920 işyeri denetlendi, kurallara uymayan 4 iş yerine cezai işlem uygulandı. 63 şehir içi toplu taşıma ve taksi, 45 şehirlerarası otobüs denetlendi. Sosyal mesafe ihlali yapan 28 kişi ile maske takmayan 250 kişiye ceza kesildi. Geçen hafta hayatımıza giren kalabalık alanlarda sigara içme yasağı konusunda da denetimler yapıldı ve yasak uygulanan cadde ve sokaklarda sigara içen 7 kişiye ceza yazıldı.