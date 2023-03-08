8 Mart’ta başkan makamı kadınlara bıraktı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ın yerine Belediye Meclis Üyemiz Senay Çankaya vekalet etti.

Gömeç ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlikler düzenlenirken Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam görevini vekaleten kadın belediye meclis üyesi Senay Çankaya’ya teslim etti. Başkan Vekili Senay Çankaya gün içinde çalışmaların yanı sıra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde birçok ziyaretçiyi kabul etti.