7. Geleneksel Edremit Deve Güreşleri Festivali yapıldı

Edremit Belediyesi’nin düzenlediği 7. Geleneksel Edremit Deve Güreşleri Festivali tamamlandı.

Güre Mahallesi Güreş Arenası’nda yapılan festivale güreş severler yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen deve güreşleri pandeminin ardından yeni yılın ilk gününde Güre Mahallesi Çamlıbel mevkiindeki güreş alanında yapıldı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı güreşte kupalar sahiplerini buldu. Tek maç yapılan ve şampiyonun olmadığı güreşlerde katılımcılara kupaları verildi. Edremit Belediye Başkanlığı Kupası’nı Burhaniye’den katılan Tunay Yanbakan’ın devesi Kara Bora kazanırken, kupayı Başkan Arslan verdi.