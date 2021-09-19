6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması gala gecesiyle sona erdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 6.’sı düzenlenen, yerli ve yabancı 250 motosiklet tutkununun katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Gold Wing Türkiye Buluşması Grand Otel Temizel’de gala gecesiyle sona erdi.

Bu yıl Ayvalık’ta gerçekleşen buluşmanın gala gecesinde; uluslararası sıralama ve ödül töreni yapıldı. Gala gecesine katılan Belediye Başkanı Mesut Ergin; Gold Wings Motor severlerin bu yıl rotasını Ayvalık’ta gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.