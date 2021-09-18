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6 bin yıllık beldenin kurtuluş günü unutulmadı

Bilinen tarihi MÖ 4000 yılı olan Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99 ncu yılında şehitlerimiz dualarla anıldı.

BALIKESİR 18.09.2021, 16:17
6 bin yıllık beldenin kurtuluş günü unutulmadı

Bilinen tarihi MÖ 4000 yılı olan Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99 ncu yılında şehitlerimiz dualarla anıldı.

MÖ 4000 yılına kadar uzanan tarihi ile Osmanlı Döneminde Bandırma’nın da bağlı olduğu bir kasaba olan günümüzde ise Büyükşehir Yasası sonrası 2013 yılı itibarıyla mahalle vasfında yönetilmeye başlanan Edincik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99 ncu yılı düzenlenen mini törenle anıldı. Ulu Cami Şehitliği’nde bulunan Kurtuluş Şehitleri için saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ardından din görevlisi tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Tören ikram ile son buldu.

Edincik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99 ncu yılı vesilesiyle düzenlenen törene Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Edincik Jandarma Komutanı Oğuzhan Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, Belediye Meclis Üyeleri, Edincik Mahalle Muhtarı Kamil Eryılmaz, Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Marmarabirlik SS. 775 Sayılı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Özçakır katıldı.

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