56 saatlik yasak başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası alınan hafta sonu komple sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı an itibariyle Balıkesir’de başladı. Cuma akşamı saat 21:00’da başlayarak Pazartesi sabah 05:00’a kadar sürecek olan yasak boyunca emniyet güçleri şehrin birçok noktasında denetimlerini sürdürecekler. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla beraber Balıkesir’in en işlek cadde ve sokakları yerini sessizliğe bıraktı.