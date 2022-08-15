5. Edremit Kitap Fuarı’nda iki gün geride kaldı

13 Ağustos’ta başlayan 5. Edremit Kitap Fuarı’nda ikinci gün geride kaldı. Fuarın ikinci gününde de binlerce kişi kitap fuarlarını ziyaret etti, ilgiyle söyleşileri takip etti ve sevdiği yazarların imzalı kitaplarını satın aldı.

Ataol Behramoğlu, Murat Ağırel ve Uğur Arslan’ın imza stantlarında uzun kuyruklar oluştu. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan söyleşi yapan konuklara tek tek teşekkür etti, konuklara plaketlerini fuar izleyicileri ile birlikte verdi.

5. Edremit Kitap Fuarı’nın ikinci gününde “Ustaların çocukları ve Köy Enstitüleri” başlıklı söyleşide yazar Öner Yağcı, Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt, Talip Apaydın’ın kızı Su Apaydın Öğe babaları üzerinden dönemi ama asıl olarak Köy Enstitülerini anlattılar.

Ustaların çocuklarının söyleşisinden sonra usta şair ve yazar Ataol Behramoğlu söyleşisine geçildi. Behramoğlu “Şiire dair her şey” başlıklı söyleşide şiirlerinden örnekler verdi, şiirin arka planını anlattı, izleyicilerden sorular aldı. İki küçük izleyicinin okuduğu şiir sonrası sahneyi onunla paylaştı.

Gazeteciler Murat Ağırel ve Can Coşkun ise bir söyleşi ile bir araya geldi. 5. Edremit Kitap Fuarı’nın ikinci günü Uğur Arslan şiirleri ve şarkılarıyla sona erdi.