4 gümüş madalya genç şeflerin oldu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Altınoluk Fernur Sözen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen "İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı" ulusal yarışmasından 2.’lik ile döndü.

Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmada Türkiye’nin 43 ilinden 57 okul 4’er kişilik ekiplerle yarıştı. Liseliler Osmanlı Mutfağından yemekleri günümüz mutfak anlayışıyla harmanlayarak deneyimli şeflerden oluşan jüriye sunuldu.

Altınoluk Fernur Sözen MTAL öğrencileri, başlangıç yemeği olarak kuru domates ve siyah zeytinli mini ekmek eşliğinde Arapsaçı Kavurmasıyla giriş yapıldı.

Edremit bölge ve Osmanlı esintileri barındıran kaymaklı limon kabuklu keşkek eşliğinde erik soslu kestaneli kuzu inciği ana yemeğinin yanında özel karışımlı saray şerbeti ile sundular.

Ardından dible (dibile) tatlısının sunumuyla yarışmayı tamamladılar.

Meslek dersi öğretmenlerinin yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Altınoluk Fernur Sözen MTAL Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 10. Sınıf öğrencileri Damla Örs, İsra Şahintürk, İskender Mert Yelgel, Mustafa Batin Bakır’ın ürünleri ve sunumları büyük beğeni kazandı.

Altınoluk ekibi yarışmada ikinciliği kazanırken, genç şef adayları 4 gümüş madalya ve sertifikalar ile okullarına döndüler.