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4. Edremit Zeytin Hasat Sonu Şenliği yapıldı

Türkiye’nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4. Zeytin Hasat Sonu “MECİ” Şenliği yapıldı.

BALIKESİR 26.02.2022, 18:44
4. Edremit Zeytin Hasat Sonu Şenliği yapıldı

Türkiye’nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4. Zeytin Hasat Sonu “MECİ” Şenliği yapıldı.

Edremit Ticaret Odası önünden kortej yürüyüşüyle başlayan 4. Edremit Zeytin Hasat Sonu (MECİ) Şenliği etkinliklerine ilgi yoğun oldu. Korteje zeytin çiftçilerinin yanı sıra zeytin işçilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan açılış konuşmalarında ilk olarak belediye ile etkinliği düzenleyen Edremitliler Dayanıma ve Kültür Derneği Başkanı Gülay Ocaktan konuştu. Ocaktan, Meci’nin zeytin hasadının sonuna gelinmesi anlamını taşıdığını belirterek “Meci, zeytin ve bereketine şükür demektir. Hasat dönemi boyunca verilen emeklere ve elde edilen ürüne şükür demektir. Bu hasat döneminde elde edilen ürünler bereketli olsun, çiftçimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’da yaptığı konuşmada zeytinin Edremitliler için hayat ağacı olduğunu vurguladı, “Her bir zeytin ağacı, körfezimizin en kadim bilgesidir. O zeytin ağaçları ki adeta bir zaman tünelinden geçmiştir. Topraklarımız, yüzbinlerce ölümsüz ağacı barındırır. Edremit’te zeytin ağacı bizden önce vardı ve bizden sonra da var olacaktır. Edremit’te o ağaçlardan sanki yüzbinlerce yeşil göz, masmavi bir körfeze bakar. Meyvesiyle, yağıyla, yaprağıyla, çiçeğiyle her bir zeytin ağacımız şifa sunar. Zeytin ağacının nasıl ki kökü yok olmadıkça kurumuyorsa, Edremit zeytini de asırlar geçse de değerinden kaybetmeyecektir ” dedi.

“Zeytinyağlı yiyemem aman” isimli türküye de atıfta bulunan başkan Arslan, “İçeriğine katılmadığım bu türküyü kim uydurmuşsa belli ki Edremit Zeytinyağını tatmamıştır. Şayet Edremit zeytinini bilse, Edremit zeytinyağını tatsa türküyü şöyle söylerdi: Zeytinyağsız yiyemem aman. Sağlığımdan da vazgeçemem aman. Edremit zeytinini tatmayana Zeytin yemiş diyemem aman. Tattım dumanlı Kazdağlarında. Zeytinin de, yağın da harikası buralarda.” dedi.

Başkan Arslan, “Tabi bu Türkiye’nin çok özel ve leziz zeytin ve zeytinyağına emek verenlere teşekkür etmek gerekir. Necati Cumalı der ki “Yetişkin bir aslanı, kaplanı uslandırıp adam etmek neyse, zeytinlik yetiştirmek de o! Yürek ister, sebat ister bu iş.” Her bir Edremitli zeytincimize baktığımızda, onlarda bu yüreği, kadim kültürlerin mirasını taşıyan ruhu görüyorum. Zeytinimizin her bir tanesinde onların emeğini, onların parmak izini görüyorum.

Edremitli zeytinciler ki, zeytinin, topraktan sofraya yolculuğunun cefakar hizmetkarlarıdır. Zeytine olan inancın, emeğin, çilenin, fedakarlığın, sabrın, zaferin her aşamasında onlar vardır. Sezar, zaferlerini simgelemek üzere, başında zeytin dallarından yapılmış bir taçla halkın karşısına çıkarmış. Meci’de bir zaferdir. Bizi bu zafere taşıyan kahramanlar ise; Edremit’in zeytin ve zeytinyağcılarıdır, dağlarındaki tayfalardır, kahyalardır, kadını erkeğiyle cefakar Edremitli işçilerdir. Zeytin ağaçlarının yaprakları nasıl ki hiç dökülmezse, dilerim ki onların da yaprak dökümleri olmasın” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in sağlık ve şifa kaynağı olduğu kadar zeytin dalı ile dünyaya barış ve dostluk mesajı verdiğini ifade ederek, “Edremit MECİ Şenliği’nden bir kez daha ülkemize ve tüm dünyaya zeytin dalının barış ve dostluk getirmesini diliyorum” dedi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ise yaptığı konuşmada ilçede ki zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili bilgiler verdi. Kaymakam Odabaş, “İlçemizde 199 bin dekar zeytinlik alanda yaklaşık 3 milyon zeytin ağacı varlığımız bulunmaktadır. Yıllık zeytin üretimimiz 70 bin ton, zeytinyağı üretimimiz ise 10 bin ton civarındadır.” dedi.

Halk oyunları gösterisinin ardından ilçe girişinde ki Zeytin Anıtı’nın karşısında ki zeytinlik alanda MECİ geleneği canlandırıldı. İşçiler tarafından hasadın sona ermesi ile ağaca bağlanan kahya, tarla sahibi tarafından çalışanlara bahşiş verilerek kurtarıldı. Keşkek, nohut ve pilav ikramının ardından Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde gazeteci Doğan Doğan’ın “Zeytin ağacı ve silüetleri” konulu fotoğraf sergisi açıldı. Ardından “Edremit’te zeytincilik ve sürdürülebilirliği” konulu panel gerçekleştirildi.

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