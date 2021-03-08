32. Ulusal Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Etkinlikleri yapıldı

Gönen’de "32. Ulusal Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında Ömer Seyfettin Meydanında anma töreni düzenlendi.

Anma töreninde Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz günün anlam ve önemini belirten konuşmasında "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize edebiyata teşvik etmek hem şehrimizin adını daima yaşatmak için kültür ve sanat etkinliklerimize devam edeceğiz ve destek olacağız" vurgusu yaptı.

Başkan Palaz , Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarından olan hem şehrimiz Ömer Seyfettin‘in, ölümünün 101’inci yılında onu anmak için bir aradayız. Sevgili hemşerimiz kısa hayatında makaleler, hikayeler, şiir, piyes ve tercümeler ile gelecek nesillere bir çok eserler bırakmıştır. Vefatının 101. Yılında kısacık ömürlü bu büyük adam Ömer Seyfettin’imizin asil ruhuna Fatihalar gönderiyor, Türklüğe, Türkçeye yapmış olduğu hizmetleri ve aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Palaz’ın konuşması; Haklarından vazgeçmeyen, inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadının günü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlama mesajı ile son buldu. Törene; İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Emniyet Müdürü Metin Kartal, Kurum Amirleri, STK’lar, Siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.