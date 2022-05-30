300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan 300 yıllık Ulu Camii’nin yeni minaresi, aslına uygun olarak çimento kullanılmadan horasan harcı ile yapıldı.

Bandırma’da 1721 tarihinde inşa edilen Ulu Camii, zaman içerisinde tahrip olması üzerine 1901 ve 1954 yıllarında restore edilmişti. Son restorasyon sırasında minarenin sıvası, esere zarar verdiği gerekçesiyle Anıtlar Yüksek Kurulu’nca uygun bulunmadı. Kararın ardından minarenin sıvası yaklaşık 20 yıl önce tek tek söküldü. Sıvanın sökülmesinin ardından tahrip olan minarenin taşları, zaman içerisinde düşmeye başladı. Yetkililerce yapılan incelemelerin ardından yıkılıp aslına uygun olarak çimento kullanılmadan horasan harcıyla yapıldı ve cami eski görünümüne kavuştu. Yakın zamanda da dış iskelenin sökülmesiyle birlikte cami avlusunda namaz kılınmaya başlanacak.