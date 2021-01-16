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300 aileye gıda paketi dağıtılacak
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İlçe Kaymakamlığı tarafından pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi olan 300 aileye 130 bin TL’lik erzak paketi dağıtılacak.
BALIKESİR 16.01.2021, 14:44
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İlçe Kaymakamlığı tarafından pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi olan 300 aileye 130 bin TL’lik erzak paketi dağıtılacak.
Bandırma’da Ana sponsorluğunu bir reklam firmasının üstlendiği, Türk Kızılayı Bandırma Şubesi ve Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün de destek verdiği yaklaşık 130 bin TL değerinde 300 adet gıda paketinin dağıtımına başlanacak.Bandırma Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı na başvuruda bulunan aileler arasından maddi durumu araştırılarak ihtiyaç sahibi olarak belirlenen 300 aileye gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan destek paketlerinin Vefa Destek Ekiplerince dağıtımına başlanacağı, yeni başvurular oldukça benzer dağıtımların devam edeceği öğrenildi.
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