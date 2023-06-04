3. Altıeylül Kitap Fuarı’nda ‘Tarihte Yolculuk”

Altıeylül Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 3.ncü Altıeylül Kitap Fuarı büyük ilgi görmeye devam ediyor. Pelin Çift moteratörlüğün de Prof. Dr. Tufan Gündüz ‘Tarih Bizi Çağırıyor’ konulu söyleşi ile sevenleriyle tarihte yolculuğa çıktı!

3. Altıeylül Kitap Fuarı kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Fuar, Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Gazeteci-Sunucu Pelin Çift’i ağırladı. Yazar Tufan Gündüz öncesinde fuar alanında açılan standa okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Tarih Sevenler Hasan Can Kültür Merkezi’nde bir araya geldi

Hasan Can Kültür Merkezi’nde Gazeteci-Sunucu Pelin Çift moderatörlüğünde ve Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün konuşmacı olarak katıldığı Altıeylül Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 3. Altıeylül Kitap Fuarı’nda ,’Tarih Bizi Çağırıyor’ konulu söyleşi, tarih severlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

“Kızıl Elma Türklerin dünyaya hakim olma anlayışı”

Kızıl Elma’nın Orta Asya’dan günümüze nasıl geldiği ile ilgili konuşan Prof.Dr. Yazar Tufan Gündüz, “Yaygın bilindiği şekilde Kızıl Elma; Türklerin dünyaya hâkim olma anlayışı, dünyayı yönetme anlayışı ya da Ömer Seyfettin’in tabiriyle sultanımızın bizi götürmek istediği, daha soyut daha belirsiz yer şeklinde anlatılmış.” dedi.

Kızıl Elma’nın bir benzetme olduğunu anlatan Tufan Gündüz, “Güneşin akşam batarken gökyüzünü kızıllaştırması üzerine elma benzetmesi yapılıyor. Fakat gerçekte şu ki güneşin battığı yer her neyse benim hâkimiyet altına almak istediğim yer işte orası.” ifadelerinde bulundu. Konuşmasının devamında Gündüz, “Büyük hayallerinize veya büyük düşünmeye doğru geldiğinizde güneş neredeyse batıyorsa işte orası kızıl elmadır.” diyerek gençlere öğütte bulundu.