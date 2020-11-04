24 derslikli Özel Eğitim Okulu 1 yılda tamamlanacak

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde orta ve ağır derece engelli öğrencilerin eğitim göreceği Özel Eğitim Okulu’nun yapımına hızla devam ediliyor.

Bandırma’da Orta ve Ağır Engelli öğrencilerinin eğitim göreceği Özel Eğitim Okulunun yapımı hızla devam ediyor. Okulun proje alanından incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan okulun yapımını üstlenen işadamı Murat Ercili’den bilgi aldı.

Kaymakam Günhan Yazar, özellikle okul proje alanı içinde bulunan ağaçların korunması noktasında çok titiz olacaklarını belirterek “Bu alan içinde bulunan ağaçların büyük bir kısmı yerinde kalacak. Ancak bir kısmını proje alanının başka bir yerine taşıyacağız. Bu konuyu uzmanlar ile görüştük. Kasım ayının ağaçların taşınması için en uygun ay olduğunu ifade ettiler. Bu alanda Ahmet Obalı ilkokulu vardı. Deprem yönetmeliklerine uygun olmadığı için okulun yıkılması yönünde karar vardı. Şimdi buraya bölgemizde tek olacak 24 derslik yeni bir özel eğitim okulu yapıyoruz. Bu okulda orta ve ağır derecedeki engelli çocuklarımız eğitim görecekler. Hem çocuklarımızın hem de ailelerin böylesi bir okula çok ihtiyaçları vardı. Bu okulun yapımını üstlenen işadamı Murat Erciliye teşekkür ediyorum “dedi.

Okulun proje alanında İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan’a bilgi veren işadamı Murat Ercili ise "Özel çocuklarımızın eğitim göreceği bu okul bizim içinde ayrı bir değer taşıyor. 1 sene içinde okulun yapımını bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.