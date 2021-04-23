23 Nisan’a kısıtlı kutlama

Balıkesir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende Saygı Duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ulusal bağımsızlığa dikkat çekerek çocukların bayramını kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, eğitimciler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“23 Nisan çocukların bayramı”

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törenin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Yıldız, “Dünyada çocuklarına bayram armağan eden ve bu bayramı tüm dünyayla paylaşan ilk ve tek ülke olarak her yıl 23 Nisan günü tüm dünya çocuklarının imrenerek baktığı bir bayramı kutluyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci nedeniyle iki yıldır bu bayramı sınırlı sayıda öğrenciyle biraz buruk olarak kutluyor olsak da; sevinmek, eğlenmek, hayatı gönlümüzce doyasıya yaşamak bizim hakkımızdır. Zira 23 Nisan cumhuriyet kurulurken bedelini evlatlarını yetim bırakarak ödeyen kahraman şehitlerimizin çocuklarının bayramıdır. 23 Nisan ordusu galip gelsin diye aç kalmayı göze alan son lokmasını cepheye gönderen aziz milletin çocuklarının bayramıdır. 23 Nisan yurdun dört bir yanında yere düşen bayrağı öperek yükseklere kaldıran, kendileri küçük yürekleri memleket kadar büyük güzel çocukların bayramıdır. 23 Nisan Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve 15 Temmuz’da hayatının baharında şehit düşen ve 1917’de cepheye giderek bir daha geriye dönmeyen Balıkesir Lisesi’nin güzide öğrencilerinin ve çocuklarının bayramıdır. Bu milli gurur gününde; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bizlere özgür ve bağımsız bir ülke bırakmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Okul koridorlarımızın, sınıflarımızın öğrencilerimizle yine cıvıl cıvıl olacağı, cadde, sokak ve parklarımızın onların gülüşleriyle yankılanacağı günlere en kısa zamanda kavuşabilmek dua ve temennisiyle Türkiye’nin ve dünyanın bütün çocuklarına barış içinde, umut dolu yarınlar diliyor, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun diyorum” diye konuştu.