banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak"
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

23 Nisan şenlik havasında kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen festival havasındaki törenlerle kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar daha sonra Avlu Yaşam Merkezi’nde devam etti.

BALIKESİR 23.04.2022, 15:36
23 Nisan şenlik havasında kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen festival havasındaki törenlerle kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar daha sonra Avlu Yaşam Merkezi’nde devam etti.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonunda gerçekleştirilen törenlerde Avlu Yaşam Merkezi’nde kurulan istasyonlarda çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar protokol üyeleriyle birlikte halat çekme, yağ satarım bal satarım, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, ip atlama gibi etkinliklerde bir araya geldi. Kutlamalara Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz eşi Mehtap Yılmaz ve oğlu Yavuz’la birlikte katıldı.

Gösteriler büyüledi

Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği 23 Nisan kutlamaları Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam eden kutlamalarda ana okul, ilkokul öğrencileriyle spor kulüplerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Çocuklar 23 Nisan dolayısıyla halk oyunları, dans gösterileri ve sportif gösterilerde bulundu. Kutlamalar daha sonra çekilen hatıra fotoğrafının ardından yarışma istasyonlarının ziyaretiyle devam etti. Protokol üyeleri çocuklarla birlikte halat çekme yarışı yaparken, yağ satarım bal satarım oyununda ise İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz birbirlerini kovalaması büyük alkış aldı.

Yücel Yılmaz: “Biz de çocuklar gibi eğlendik”

Bu yıl pandeminin etkisinin azalmasıyla kutlamaların daha coşkulu bir biçimde yapıldığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak en çok çocukların belediyesiz sloganımız bugün hayat buldu. Bu gün bizim bayramımız, bizim belediyemizin bayramı. 20 ilçemizin çok farklı noktalarında çok farklı etkinlikler yapılıyor, Şu anda Balıkesir merkezde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber yaptığımız festival niteliğinde 23 Nisan Çocuk Bayramını kutluyoruz. Ulusal Egemenlikle ilgili protokol kısmını hallettik, şu anda sadece eğleniyoruz. Avlu Yaşam merkezinin etrafında çok farklı etkinlikler düzenleniyor. Tiyatrolarımız var, gösterilerimiz var. Her yaş grubuna; özellikle de bizim gibi olup kendini hala çocuk hissedenlere, bu bayramı kendi bayramı gibi görenlere müthiş sürprizli, özellikli, nitelikli, farklı etkinliklerimiz var. Anneler ve babaların çocuklarından daha fazla eğlendiği bir ortam var. Hava da buna müsaade etti. Ben tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Her şeye çocuk gibi bakalım, çocuk gibi sevelim, çocuk gibi kaygısız başarılı olmak için uğraşalım. Burada herkesin neşesini gördük. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan’ını kutluyorum” diye konuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: “Bir şenlik havasında 23 Nisan’ı kutladık”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da Balıkesir’deki kutlamaların bir şenlik havasında geçtiğini vurgulayarak, “Balıkesir’de 23 Nisan’ı kutladık. Hakikatten çocuklarımızın enerjisi, coşkusu bize de geçti. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı ilk defa Avlu Yaşam Merkezi’nde kutladık. Burası açıkv e geniş bir alan. Çok sayıda vatandaşımızın da izleyici olarak bulunduğu törende okullarımızın Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda fevkalade gayretli bir çalışmayla ortaya koydukları, çocuklarımızın neşesini, sevincini, coşkusunu ortaya koyan, onu yansıtan, benim keyifle izlediğim, zevk aldığım biri şölen, şenlik havasında geçti. Bütün öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi başarı belgesiyle ödüllendirdik. Çünkü törenler bizim çocuklarımızın orada sadece bir performans gösterisi değil, yaptıkları basit bir gösteri değil, cumhuriyete, devletimizin ve milletimizin varlığına gösterdikleri değerin, önemin de bir göstergesidir. Çok iyi hazırlanmaları, bunu benimsemeleri ve o duyguyu bize ve ailelerine yansıtmaları bizim de onlara eşlik etmemiz ülkemizin bütünlüğünü, birliğini ve gelecek kuşakların, çocuklarımızın ülkemize bakışını yansıttığı için bunu çok önemsiyorum. Balıkesir’de bugün dolu dolu ve büyük coşkuyla kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yaşadık. Yaşatanlara ve bu çalışmaları sergileyen bütün okullarımıza şükranlarımı sunuyorum onları tebrike diyorum. Vatandaşlarımıza da iyne yoğun katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak 1920’deki ruhla, Çanakkale’deki ruhla Kuvayi Milliye şehrinde aynı ruh, azim ve kararlılıkla güçlü Türkiye ideallerine bağlı kalarak emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
İmsak 04:32
Güneş 06:07
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 34 48
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 41
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 32 56
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 32 40
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 32 57
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
21°
açık