2022’de Manyas’ta 101 doğum gerçekleşti

Manyas’ta 2022 yılında 101 doğum olayının gerçekleşirken, 90 ölüm olayının yaşandığı açıklandı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, geçen yıl Manyas’ta 97 evlilik yapılırken, 26 boşanmanın olduğu belirtildi. Manyas Kaymakamı Koray Çelik, ilçenin merkez nüfusunun TUİK tarafından 18 bin 66 olarak açıklandığını ilçenin 2021 yılı nüfusunun 18 bin 279 olduğunu ilçede nüfus kaybının olduğunu açıkladı.